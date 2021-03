Bolivie : Almagro sera jugé 

Le ministre de la Justice Iván Lima a annoncé mardi que son Gouvernement a décidé de poursuivre le secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains (OEA), Luis Almagro pour « non respect » des accords de l' OEA avec la Bolivie.

« Ça a été un manquement évident et flagrant aux actions décidées entre l' OEA et la Bolivie de la part de l'OEA et de Luis Almagro, » a affirmé Lima et il a précisé que le Gouvernement est en train « d'étudier les voies judiciaires » « qui ne seront probablement pas exclusives et nous pourrons les suivre toutes simultanément » pour arriver aux « instances pertinentes. »

Lima a évoqué le rapport préliminaire que l'OEA a publié sur les élections d’octobre 2019, qui a provoqué la crise politique en Bolivie et la démission d'Evo Morales. Selon ce rapport, il y aurait eu « des irrégularités » lors des élections.

Pour le ministre, ce rapport ne faisait pas partie des accords souscrits entre le Gouvernement bolivien et l'OEA et « pire encore, » le rapport définitif a été publié en décembre 2019, hors délai.

Lima a déclaré qu'on engagera des procédures légales contre Almagro pour ce qu'il considère comme « des actions d »ingérence récurrentes » dans le pays et pour les déclarations d' Almagro sur la soi-disant fraude électorale de 2019. Ainsi, il espère qu'il rendra des comptes pour « la gravité de ses affirmations et l'irresponsabilité » qu'implique le rapport réalisé par l'organisation.

L'OEA a envisagé récemment de créer une commission internationale qui enquête sir les cas de corruption en Bolivie à partir de l'arrivée au pouvoir de Morales jusqu'à aujourd'hui, y compris la période de Jeanine Áñez.

D'autre part, l'organisation a remis en question le système judiciaire bolivien et affirmé qu'il n'y a pas les garanties d'un « procès juste, » « d'impartialité ni de procédure correcte » contre les autorités du Gouvernement de fait.

Morales, pour sa part, a accusé Almagro de commettre des crimes contre l'humanité : « Il ne s'est jamas prononcé sur les 36 assassinats, les plus de 800 blessés, les 1 500 arrestations illégales et la centaine de personnes persécutées. »

