Bolivie : Almagro soutient Jeanine Áñez

Le ministre des Relations Extérieures de la Bolivie a condamné mardi dans un communiqué les déclarations du secrétaire général de l’Organisation des Etats Américains(OEA), Luis Almagro en défense de l'ex-présidente de fait Jeanine Áñez.

« Le ministère des Relations Extérieures de l'Etat Plurinational Bolivie condamne les déclarations grâce auxquelles Luis Almagro cherche à porter atteinte à un Gouvernement démocratiquement élu alors qu'à l'époque, il ne s'est pas prononcé sur les violations des droits de l'homme sous le gouvernement de fait de Jeanine Añez et a appliqué un 2 poids 2 mesures destiné à favoriser les intérêts de certains groupes politiques, » dit le communiqué.

Et il précise que « le 15 mar 2021, le Secrétaire Général de l'OEA, Luis Almagro a émis un communiqué à propos de la procédure légale appliquée à Jeanine Añez et à d'autres personnes pour les faits survenus fin 2019 qui ont donné lieu au coup d'Etat. Dans ce communiqué, Almagro discrédite cette procédure judiciaire et le Gouvernement bolivien lui-même, commettant ainsi « un abus de pouvoir inadmissible. »

La chancellerie ajoute : « Une fois de plus, Luis Almagro s'est prononcé en utilisant le discours sur les droits de l'homme pour favoriser les intérêts particuliers et les politiques qu'il représente. »

En même temps, elle signale que dans ces déclarations, Almagro ignore « les victimes de très graves violations des droits de l'homme commises par le Gouvernement de fait qui a abusé de son pouvoir pour persécuter, torturer et assassiner ses ennemis politiques. »

« Monsieur Almagro n'a ni l'autorité morale ni l'éthique pour parler de la Bolivie après le gransd dommage qu'il a fait au peuple bolivien par son ingérence colonialiste lors des élections de 2019, » souligne la déclaration.

Le texte rappelle que les actions du Gouvernement de fait « ont coûté des vies humaines et qu'il doit rendre des comptes pour son comportement partial très éloigné de l'objectivité qui a discrédité une instance si importante pour les pays de Notre Amérique. »

Le communiqué souligne aussi que le Gouvernement putschiste a mené à bien « de graves violations des droits de l'homme, entre autres les massacres de Sacaba et de Senkata » en novembre 2019 dans lesquels 22 civils ont perdu la vie.

Pour sa part, Evo Morales, l'ex-président de la Bolivie renversé par le coup d'Etat d'octobre 2019, a écrit sur son compte Twitter : « Les déclarations d'Almagro sont une nouvelle atteinte à la démocratie : elles nient l'auto-proclamation d' Añez, les massacres, les 1 500 arrestations illégales, les persécutions et la corruption pendant la pandémie. »

