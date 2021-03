Bolivie : Arrestation de Jeanine Áñez

L'ex-présidente de fait de la Bolivie Jeanine Áñez a été arrêtée samedi matin pour ses liens avec le coup d'Etat perpétré contre l'ex-président Evo Morales en 2019, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Carlos del Castillo.

« J'informe le peuple bolivien que madame Jeanine Áñez a été arrêtée et se trouve en ce moment aux mains de la police, » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Dans un autre twitt, Del Castillo a félicité « notre Commandement général de la police bolivienne, la direction nationale du renseignement et la force spéciale de lutte contre le trafic de drogues pour leur gros travail dans cette grande tâche historique de faire justice au peuple bolivien. »

Vendredi, la police avait fait savoir que les ex-ministres de fait de la Justice Álvaro Coímbra et de l'Energie Álvaro Guzmán avaient également été arrêtés dans la région amazonienne de Beni.

Le procureur départemental de La Paz, Bolivie, avait émis vendredi un mandat d'arrêt contre l'ex-présidente de fait et plusieurs de ses ministres accusés de délits de « terrorisme, sédition et conspiration. »

L'ex-commandant de la police, le colonel Yuri Calderón, et l'ex-commandant des forces armées, le général Williams Kaliman Romero, sont toujours recherchés.

Après avoir gagné les élections d'octobre 2019, Evo Morales avait été victime d'un coup d'Etat en novembre de la même année, ce qui l'avait forcé à s'exiler d'abord au Mexique puis en Argentina.

Añez, qui, à ce moment-là, était la seconde vice-présidente du Sénat, s'était autoproclamée présidente par intérim de la Bolivie lors d'une session législative où le quorum n'avait pas été atteint.

Un an plus tard, les élections générales ont été gagnées par l'actuel président Luis Arce, du Mouvement Vers le Socialisme (MAS), le parti dirigé par Morales, qui, par conséquent, a pu rentrer d'exil.

Añez a qualifié son arrestation de persécution du Gouvernement d'Arce : « Je dénonce devant la Bolivie et devant le monde le fait qu'en un acte d'abus de pouvoir et de persécution politique, le Gouvernement du MAS m'a fait arrêter. Il m'accuse d'avoir participé à un coup d'Etat qui n'a jamais eu lieu. Je prie pour la Bolivie et pour tous les Boliviens, » a-t-elle twitté.

