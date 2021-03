Bolivie : Arrestation du chef d'un groupe paramilitaire

Le ministre de l'Intérieur de la Bolivie, Eduardo del Castillo, a fait savoir lors d'une conférence de presse dimanche que Yassir Molina, le chef Résistance des Jeunes de Cochabamba (RJC), « un groupe armé et motorisé du département de Cochabamba » accusé des attaques et des destruction des locaux du Ministère Public de l'Etat le 6 octobre 2020 avait été arrêté.

Sur son compte Twitter, il a précisé : « De la ville de Sucre, nous faisons savoir qu'on a procédé à l'exécution du mandat d'arrêt émis par le Procureur Départemental de Chuquisaca contre Yassir Molina, le chef de l'organisation Résistance des Jeunes de Cochabamba. »

Il a également précisé qu'au moment de on arrestation par la Police Bolivienne, »le chef de la RJC était en train de consommer des boissons alcoolisées avec 5 de ses camarades et qu'ils ont essayé de s'y opposer en utilisant despierres et des bouteilles de bière pour agresser les membres de la police. »

« C'est pour cette raison que les policiers ont utilisé la force aprés les avoir prévenus qu'ils faisaient obstacle au travail des forces de l'ordre, » a déclaré le ministre et il a noté que Yassir Molina est l'objet d'une enquête pour les délits d'organisation criminelle, détention, port et usage d'armes à feu conventionnelles, attentat contre des biens publics, privation de liberté, » entre autres charges.

Cette organisation était impliquée dans l'outrage, en 2019, envers la maire de la municipalité de Vinto et militante du Mouvement Vers le Socialisme Patricia Arce, violentée par les membres de cette organisation, ont précisé les médias locaux.

Pour sa part, le président du Sénat Andrónico Rodríguez a affirmé sur son compte Facebook que le groupe « intitulé « résistance » de Cochabamba qui a exercé une violence sans aucune mesure, semant la terreur et la peur dans la population,doit rendre des comptes à la Justice. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/14/bolivia-detienen-a-lider-de-grupo-paramilitar/

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-arrestation-du-chef-d-un-groupe-paramilitaire.html