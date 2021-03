Bolivie : Ce n'est pas une vengeance mais la justice pour le peuple 

Déclaration d'ALBA Mouvements :

Depuis novembre 2019, nous, les différentes organisations qui faisons partie d'ALBA Mouvements, avons dénoncé avec insistance les événements qui se sont produits en Bolivie comme un coup d'Etat évident contre le Gouvernement du MAS. Il semble incroyable que plus d'une année plus tard, la démocratie ayant été rétablie dans le pays grâce à la lutte infatigable du peuple bolivien et la personnalité la plus représentative du coup d'Etat emprisonnée, nous devions continuer à rappeler avec insistance que ce processus antidémocratique a été un authentique coup d'Etat.

Grâce à l'arrestation de Jeanine Áñez et à la procédure judiciaire destinée à enquêter sur ceux qui ont été complices du processus réactionnaire qui a interrompu la démocratie, la Bolivie revient sur la scène internationale. Cette recherche de justice et de réparation pour le coup d'Etat de 2019 et les massacres qui l'ont suivi est à nouveau présentée dans la presse hégémonique internationale et les institutions internationales qui pratiquent l'ingérence comme une soi-disant persécution de l'opposition par le MAS.

Il suffit de voir qui se fait l'écho de ces fausses accusations pour comprendre ce qu'est la soi-disant démocratie attaquée par l'arrestation d'Áñez : Jair Bolsonaro et Luis Almagro, l’infâme secrétaire de l'OEA, et une série d'ONG internationales plus scandalisées par une procédure judiciaire que par 2 massacres, l'incendie de drapeaux et la persécution politique dont fut victime le MAS pendant les mois où Áñez a été présidente de fait.

Nous étions là, avec le peuple de Bolivie, quand il souffrait sous la dictature vendue à l'étranger et raciste d'Áñez. Nous militons contre ce coup d'Etat contre la démocratie parce que ça a été un coup d'Etat contre tout notre continent. Nous avons souffert de chaque mort due à la répression, de chaque mort due à la négligence d'un Gouvernement corrompu. Nous avons reçu chez nous des frères et des sœurs contraints à l'exil et nous aovns assisté avec une énorme inquiétude à la crise sanitaire amenée par le COVID-19. Avec cette même solidarité, nous avons fait la fête et nous avons milité pour le rétablissement de la démocratie en octobre 2020, quand le MAS est revenu au Gouvernement avec plus de 55% des voix.

Ceux et celles qui n'ont pas été seulement indifférents mais ont été les artisans d'un coup d'Etat avec les militaires, la répression, l'exil, des prisonniers politiques, des personnes vivant dans des ambassades étrangères pendant 1 an et des massacres plus que prouvés s'indignent aujourd'hui de la détention préventive de Jeanine Añez et des chefs militaires impliqués dans ce triste chapitre de l'histoire. En un monde à l'envers, l'OEA, responsable du coup d'Etat, demande des droits pour l'ex-dictatrice et la commission des affaires étrangères de l'Union Européenne se souvient de la Bolivie quand la justice enquête sur les putschistes.

A ALBA Mouvements, nous considérons comme une bonne chose que l'Etat Plurinational de Bolivie avance dans la recherche de la justice et arrête les responsables de tant d'instabilité, de mort et de douleur. Nous savons qu'il reste beaucoup à faire, que beaucoup de coupables continuent à ne pas répondre de leurs atrocités, qu'aussi bien OEA que Luis Almagro devront rendre des comptes au peuple de la Bolivie et aux peuples de Notre Amérique et que la queue du diable arrive jusqu'au pays du nord mais c'est un bas dans la bonne direction. C'est pouquoi ilsont le soutien des mouvements sociaux de toute la région.

Nous alertons aussi sur les récentes menaces de coup d'Etat hurlées depuis Santa Cruz par le troglodyte Luis Fernando Camacho qui continue à ne pas reconnaître les écrasants 55% avec lesquels le MAS a gagné les élections présidentielles d'octobre 2020.

Aux fascistes racistes soutenus par l'Emire, nous disons qu'ils ne passeront pas, que leurs mensonges et leur colonialisme mental ne pourront rien contre un peuple, contre la mémoire longue de Notre Amérique ni contre la Whipala qui ne supportent plus tant de misère et de trahison.

Pour ceux qui sont tombés à Senkata, Sacaba, Montero, Betanzos, Ovejuyo et à El Pedregal.

Pour ceux qui se sont exilés

Pour ceux qui ont été prisonniers politiques

Tous avec la Bolivie !

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/bolivia-no-es-venganza-es-justicia-para-el-pueblo-boliviano/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-ce-n-est-pas-une-vengeance-mais-la-justice-pour-le-peuple.html