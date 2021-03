Bolivie : Elections régionales et municipales

Ce dimanche ont lieu en Bolivie les élections départementales, régionales et municipales. Les citoyens éliront les gouverneurs des 9 départements et les maires des 336 municipalités.

7 131 075 citoyens sont appelés aux urnes.

Le président du Tribunal Suprême Electoral (TSE) Salvador Romero a fait savoir que pendant cette journée, 4 962 nouvelles autorités seront élues entre les titulaires et les suppléants : 583 autorités départementales, 27 autorités régionales et 4 352 autorités municipales. Il y aura 35 000 bureaux de vote dans tout le pays.

Il a souligné que depuis jeudi, les différents gouvernements ont commencé à émettre les déclarations de procédure de bon gouvernement pour permettre aux élections de se dérouler dans le calme. Vendredi a commencé la distribution du matériel électoral et samedi ont été publiées les listes de candidats.

Il a attiré l'attention sur la nécessité de respecter les protocoles sanitaires pour éviter la contagion qui ont été mis en place avec succès lors des élections générales d'octobre 2020.

Le décompte officiel, a-t-il affirmé, sera rapide et sûr et les résultats pourront commencer à être diffuser dès 20H00 heure locale en ce qui concerne les autorités régionales et locales.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

