Bolivie : Jeanine Áñez en prison

L'ex-présidente de fait de la Bolivie, Jeanine Áñez, a été transférée lundi au centre d'orientation des femmes d'Obrajes où elle doit purger sa peine de prison préventive pendant que se déroule l'enquête sur ce qu'on appelle l'affaire du « coup d'Etat. »

Depuis samedi, Áñez était détenue à la Force Spéciale de Lutte contre le Crime. Elle a été transférée à la prison d'Obrajes dans une fourgonnette avec une forte protection policière.

L'audience préliminaire contre Áñez et ses ex-ministres Álvaro Coímbra et Rodrigo Guzmán, qui avaient utilisé leur droit à garder le silence lors des déclarations préliminaires, a duré plus de 9 heures et a été réalisée de façon virtuelle. Ils y ont participé sur leurs téléphones portables depuis leurs cellules de la Force Spéciale de Lutte contre le Crime (FELCC) en La Paz.

Au cours de cette audience, on a entendu les plaidoiries d' Áñez, du Ministère Public et de l'ex-députée du parti au pouvoir, le Mouvement Vers le Socialisme (MAS) Lidia Patty, qui, en décembre 2020, avait porté plainte pour le coup d'Etat de 2019 devant le Ministère Public.

« Le fait qu'on me traite de putschiste est récurrent. Un Gouvernement ne peut pas être putschiste alors qu'une Assemblée Législative fonctionne, » a dit Áñez au juge. Mais le ministre de la Justice Iván Lima a précisé qu'Áñez est jugée en tant qu'ex-sénatrice et pas en tant qu'ex-présidente.

Il a affirmé lors d'une interview accordée à BTV que son ministère demandera « une peine de 30 ans de prison » pour l'ex-présidente de fait pour les massacres de Senkata, Sacaba, Montero et dans la zone sud de La Paz sous son gouvernement.

Et il a ajouté que dans les prochaines semaines, elle sera présentée devant la justice pénale « pour les massacres sanglants grâce aux avancées du Ministère Public, par la v procédure ordinaire. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-prision-preventiva-janez-expresidenta-facto-20210315-0020.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-jeanine-anez-en-prison.html