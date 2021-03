Bolivie : Justice pour les crimes du Gouvernement de fait !

Une importante marche a eu lieu ce lundi dans le centre de La Paz, la capitale de la Bolivie, pour demander justice pour les violations des droits de l'homme commises par le Gouvernement putschiste précédent et pour soutenir le Gouvernement dirigé par Luis Arce.

Cette mobilisation a été organisée par le Pacte de l'Unité, une alliance des secteurs proches du Mouvement Vers le Socialisme (MAS) auquel appartient Luis Arce. La fédération départementale unique des travailleurs des champs de La Paz Túpac Katari et la fédération des femmes paysannes indigènes Bartolina Sisa étaient en tête de la marche.

Les dirigeants ont signalé que les arrestations de l'ex-présidente de fait Jeanine Áñez et d'autres anciens membres de son Gouvernement sont des actes de justice et ne sont pas des actes de vengeance : « Nous demandons justice pour les morts de Senkata et Sacaba, » ont-ils déclaré.

Des milliers de personnes ont marché dans les rues de La Paz en réponse à l'appel du Pacte de l'Unité. Cette alliance avait auparavant émis un communiqué dans lequel elle condamnait les marches de protestation contre l’enquête du Ministère Public intitulée « affaire coup d'Etat » et dénonçait le fait que ces actions sont une tentative d’affrontement destinée à déstabiliser le Gouvernement du président Luis Arce.

Ils ont exigé du principal opposant au Gouvernement Luis Fernando Camacho et des comités civiques putschistes qu'ils neportent pas préjudice au peuple par des attitudes racistes, discriminatoires, régionalistes, antiéconomiques et diviseuses.

Ils ont aussi affirmé dans ce document qu'ils ne veulent pas la vengeance mais la justice pour les 36 morts, 800 blessés et les plus de 1 000 personnes arrêtées suite à la rupture de l'ordre constitutionnel.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

