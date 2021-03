Bolivie : L'absence d'assesseurs retarde les élections 

L'absence d'assesseurs dans plusieurs bureaux de vote a été enregistrée à l'ouverture mais c'est un problème qui a été résolu dans la journée.

Luis Arce a regretté ces incidents mais a affirmé que les bureaux qui n’avaient pas pu ouvrir à l'horaire fixé pourraient fermer plus tard. Les bureaux devaient ouvrir à 08H00 mais pour qu'ils ouvrent, il faut au moins 3 assesseurs et ils devaient fermer à 17H00. S'il n'y aps au moins 3 assesseurs, le notaire électoral nomme comme assesseur le nombre de personnes qu'il faut, choisies parmi celles qui sont inscrites sur les listes électorales et présentes au bureau de vote.

A Cochabamba, on a vu plusieurs bureaux fermés, ce qui aprovoqué des protestations de la population.

La porte-parole du Tribunal Suprême Electoral (TSE) Rosario Baptista, a fait savoir que si les assesseurs absents ne présentent pas un justificatif valable, ils paieront une amende qui peut aller jusqu'à 30% du salaire minimum du pays (630 boliviens, soit 92 dollars environ).

Selon les autorités les électorales, la journée s'est déroulée normalement.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-elecciones-subnacionales-retrasos--20210307-0011.html

