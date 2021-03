Bolivie : La procédure contre Jeanine Áñez avance

Le procureur général de Bolivie a accepté mardi 3 des 4 propositions d'accusations pour des procès en responsabilité contre l'ex-présidente de fait Jeanine Áñez présentées par le ministre de la Justice Iván Lima, la semaine dernière.

Les mises en cause dans les affaires « prêt anticonstitutionnel du FMI (Fonds Monétaire International) », « violation de la liberté d'expression pendant la quarantaine » et « violation des droits de l'homme des citoyens boliviens sur la frontière avec le Chili » ont été acceptées et remises à la cour pénale du Tribunal Suprême de Justice (TSJ).

La quatrième accusation, qui n'a pas été acceptée par le Ministère Public, concerne l'approbation du décret suprême 4356 du 29 septembre 2020 sur la prolongation de 15 ans de la concession du registre du commerce à FUNDEMPRESA.

Selon la procédure en vigueur en Bolivie, la la cour pénale du TSJ exerce un contrôle juridictionnel sur cette affaire. Ensuite, les procédures suivent leur cours à l'Assemblée Législative Plurinationale (ALP) où il faut les 2/3 des voix pour que le procès en responsabilité soit autorisé.

Ces procédures du procès en responsabilité ont été présentées après l'arrestation de l'ex-présidente de fait des ex-ministres Álvaro Coimbra et Rodrigo Guzmán pour le coup d'Etat de 2019.

Le procès en responsabilité est destiné à évaluer la gestion de l'ex-présidente de fait Jeanine Áñez à la tête du pays et est mené à bien par le Parlement. Il est parallèle à la procédure criminelle ordinaire qui est aussi en cours et pour laquelle Áñez a été incarcérée.

Dans ce contexte, l'ex-présidente de fait a révélé mardi une lettre dans laquelle elle reprend ses arguments disant qu'en 2019, il n'y pas eu de coup d'Etat mais une fraude aux élections, ce qui rendrait légitime son accession au pouvoir.

Áñez allègue également que sa sécurité est en danger dans la situation d'hospitalisation dans laquelle elle se trouve. Elle dit qu'on lui donne des médicaments « à hauts risques » et elle qualifie de « dictature » le Gouvernement qui lui a succédé après les élections d’octobre 2020.

