Bolivie : Le Groupe de Puebla rejette les déclarations d'Almagro

Le Groupe de Puebla a pris position mercredi sur les déclarations du secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains (OEA) qui a remis en question la procédure judiciaire contre l'ex-présidente de fait du pays Jeanine Áñez.

Selon la déclaration qu'il a émise, il « voit avec beaucoup d'inquiétude » les déclarations du secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains sur un soi-disant « abus des mécanismes judiciaires » en Bolivie.

Le Groupe de Puebla considère que les déclarations Luis Almagro « ignorent de manière flagrante l'indépendance des pouvoirs dans ce pays » et que l'organisation internationale qui a son siège à Washington « présume, sans aucun fondement qu'il s'agit d'une campagne de persécution dirigée par le Gouvernement. » C'est pourquoi il rejette l'accusation qui est faite au Gouvernement d'Arce de faire appel à des « instruments de répression. »

Le communiqué insiste sur le fait que le Groupe en reconnaît « pas d'autorité morale au secrétaire Luis Almagro après le rôle qu'a joué sa mission aux élections [en Bolivie] de 2019 après lesquelles s'est produit le coup d'Etat contre le Gouvernement d'Evo Morales et rappelle que ce sont précisément « les responsables qui osnt jugés en ce moment par la justice bolivienne. »

Cette déclaration, signée par 4 ex-présidents de la région latino-américaine, rappelle que la mission de l'OEA a publié [en 2019] un rapport sans aucune base statistique destiné à justifier un second tour aux élections à partir d'une fraude non prouvée » et que « des mois plus tard, des centres d'enseignement aux Etats-Unis (centre de recherche économique et politique CEPR, laboratoire électoral du MIT, université de Pennsylvanie et la Université de Tulane) ont pu constater cet abus.

A la fin, le communiqué du Groupe de Puebla « réaffirme que tant que l'OEA n'aura pas un secrétaire général réellement impartial, elle restera un organisme qui provoque des conflits dans l'intégration régionale qui aujourd'hui est plus nécessaire que jamais. »

Le Groupe de Puebla a fait cette déclaration après que la chancellerie mexicaine, la veille, ait rejeté les déclarations de Luis Almagro sur la Bolivie.

