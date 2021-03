Bolivie : Le MAS gagne 6 gouvernements de départements et la majorité des mairies

Le Mouvement Vers le Socialisme – Instrument Politique pour la Souveraineté des Peuples (MAS-IPSP) est en passe de gagner 6 gouvernements de départements et d'en disputer 2 autres dans un second tour prévu pour le 11 avril, selon des résultats non officiels sortis des urnes donnés avec l'autorisation du Tribunal Suprême Electoral.

Le décompte des voix avance lentement. Les résultats non officiels démontrent que le vote en faveur du MAS est surtout concentré dans ces 6 départements.

A La Paz, le candidat au poste de gouverneur, Franklin Flores, a obtenu 37,7% des voix, à Cochabamba, Humberto Sánchez, 47,1%, à Oruro, Jhonny Vedia, 45,7%, à Potosí, Jhonny Mamani, 42%, à Pando, Miguel Becerra, 39,2% et à Chuquisaca, Juan Carlos León, 41,5%.

A Santa Cruz, le candidat au poste de gouverneur pour l'alliance CREEMOS, Luis Fernando Camacho, a obtenu 54% des voix, à Tarija, Óscar Montes de l'alliance Unis pour le Changement, 35,4% et à Beni, Alejandro Unzueta du Mouvement Troisième Système 39,1%.

La loi électorale établit dans son article 64 que sera élu le candidat qui aura obtenu la majorité absolue des voix valides et que si aucun candidat ne l'obtient, il y aura un second tour entre les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/bolivia-elecciones-subnacionales-resultados-gobernaciones-20210308-0009.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-le-mas-gagne-6-gouvernements-de-departements-et-la-majorite-des-mairies.html

Resumen Latinoamericano, 7 mars 2021

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Dimanche soir, le directeur de campagne du MAS-IPSP, l'ex-président Evo Morales a déclaré que cette organisation politique était la première du pays et que sa victoire était due à un héritage revendicatif des secteurs populaires.

Selon Evo, d'après les sondages sortis des urnes, le MAS-IPSP obtient la majorité des 340 mairies de Bolivie. « Les voix que nous avons eues, ce n'est pas uniquement pour le candidat mais aussi pour les politiques sociales. Le MAS est l'espoir de la Bolivie, » a-t-il déclaré.

D'autres part, des sondages sortis des urnes indiquent que d'importantes villes comme La Paz, Cochabamba et Santa Cruz sont tombées aux mains de la droite putschiste alors qu'El Alto avait élu l'es-membre du MAS aujourd'hui membre du groupe Jallalla, Eva Copa avec 67% des voix contre 22% pour le candidat du MAS Zacarías Maquera.

Pour sa part, le candidat de droite à la mairie de La Paz, Iván Arias, a obtenu 48% des voix. Le MAS-IPSP perd ainsi l'importante mairie de La Paz. Le plus regrettable, c'est que la mairie de La Paz sera aux mains d'un ex-ministre du régime de fait de Jeanine Añez.

Un autre putschiste notoire Manfred Reyes Villa, a obtenu une victoire écrasante à la mairie de Cochabamba, tandis que le MAS garde le gouvernement du département.

A Santa Cruz, le politicien d'extrême-droite Fernando Camacho a obtenu le poste de gouverneur avec un gros avantage.

Les résultats indiquent aussi qu'il pourrait y avoir un second tour dans au moins 3 des 9 gouvernements de départements.

Les postes de gouverneurs

La Paz – Le MAS IPSP devrait gagner bien que certains analystes parlent d'un second tour contre Santos Quispe.

Cochabamba – Le MAS IPSP a gagné

Potosí – Le MAS IPSP a gagné

Oruro – Le MAS IPSP a gagné

Pando – Le MAS IPSP a gagné

Tarija – Second tour MTS contre MAS

Sucre – Second tour MAS contre Poppe (de droite)

Beni – Unzueta (de droite) a gagné

Santa Cruz – le putschiste Fernando Camacho a gagné

Les mairies

La Paz – Iván Arias (de droite et putschiste) a gagné

Cochabamba – Manfred Reyes Villa (de droite et putschiste) a gagné

Potosí – Jhonny Llalli a gagné

Oruro – Ballotage entre Marcelo Medina et Adhemar Wilcarani

Cobija – Erik Mollinedo MAS IPSP a gagné

Tarija – Jhonny Torrez a gagné

Sucre – Enrique Leaño MAS IPSP a gagné

Trinidad – Christhian Cámara a gagné

Santa Cruz – Gary Añez a gagné

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/07/bolivia-en-boca-de-urna-la-derecha-golpista-gana-en-las-alcaldias-de-cochabamba-y-la-paz-y-la-gobernacion-de-santa-cruz-el-mas-gana-algunas-gobernaciones-pero-pierde-en-las-grandes-ciudades-eva-c/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-le-mas-gagne-6-gouvernements-de-departements-et-la-majorite-des-mairies.html