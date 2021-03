Le Mouvement Vers le Socialisme (MAS) s'est finalement proclamé vainqueur dans 240 mairies sur les 336 (71,4%) qui étaient en lice aux élections municipales, 13 de plus qu'en 2015. Dans 19 d'entre elles,, la victoire du parti au pouvoir s'est renforcée avec 100% des bulletins valides.

C'est le résultat de la seconde journée d'élections qui a eu lieu ce dimanche dans les régions où, pour différentes raisons, elles n'avaient pas pu avoir lieu le 7 mars dernier.

Le MAS est donc le seul parti qui a une importante présence dans les 9 régions du pays, selon les résultats publiés par le site de décompte officiel de l'Organe Electoral Plurinational. Santa Cruz est le département dans lequel il a gagné le moins de municipalités mais même ainsi, il a obtenu 28 de ses 54 mairies.

A La Paz, le département qui compte le plus de municipalités du pays, le MAS en a gagné 63 sur 87. A Cochabamba, 41 sur 47; à Potosí, 35 sur 41; à Oruro 28 sur 33; à Chuquisaca 21 sur 29; à Pando 8 sur 15; à Beni 8 sur 11 et à Tarija, 8 sur 11.

La presque centaine de municipalités qui sont restées aux mains de l'opposition sont réparties entre 43 fronts locaux et régionaux dont le Mouvement Troisième Voie (MTS) qui a gagné dans 10 municipalités, Unis qui a gagné 8 mairies, Venceremos, 7, Creemos, 7, Démocrates, 5 et Jallalla 4.

« Evidemment, le MAS est le seul parti présent sur tout le territoire, nous le voyons même dans les départements qui iront au second tour , dans les concurents qui iront au second tour, il y a le MAS, » a déclaré l'analyste Andrés Uzín, spécialiste en gestion et politiques publiques.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/mas-lleva-alcaldias-tras-subnacionales-bolivianas-20210322-0015.html

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-le-mas-obtient-71-des-mairies.html