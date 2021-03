Bolivie : Les Etats-Unis demandent la libération de Jeanine Áñez

Le ministère des Relations Extérieures de la Bolivie a exprimé son inquiétude pour « l'ingérence dans les affaires intérieures » contenue dans le communiqué du secrétaire d'Etat étasunien Antony Blinken qui plaide pour la libération des ex-autorités du Gouvernement de fait.

Blinken a exprimé samedi sa préoccupation pour les soi-disant signes de comportement antidémocratique et la politisation du système judiciaire en Bolivie à propos de l'arrestation et de la détention préventive appliquée aux ex-fonctionnaires du Gouvernement de fait. Et il a demandé la libération de l'ex-présidente de fait Jeanine Áñez.

La chancellerie bolivienne, dans un communiqué, a exprimé sa préoccupation « parce que cette sorte de déclarations sont une regrettable preuve d'ingérence dans les affaires intérieures. » Et elle a affirmé que cela ne contribue pas à créer une relation de respect mutuel entre les 2 pays « ne correspond pas à une information objective et porte atteinte aux institutions qu'ils prétendent défendre. »

La chancellerie rappelle qu'après « la rupture du fil constitutionnel » en novembre 2019, la Bolivie a « rétabli » sa démocratie grâce à l'élection du président Luis Arce, le 18 octobre de 2020 et que « les droits et les garanties constitutionnels et les droits définis par le droit international concernant les droits de l'homme sont à nouveau en vigueur. »

Et elle dénonce le fait que cette sorte de déclarations « transgresse leprincipe de non ingérence prévu à l'article I, paragraphe 2, de l'accord-cadre sur les relations b ilatérales de respect mutuel et de collaboration signé entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Etat Plurinational de Bolivie, le 7 novembre 2011.

Enfin, elle souligne que dans le cadre de la culture du dialogue, la Bolivie répète qu'elle est prête à avoir et à renforcer des relations d'amitié avec toute la communauté internationale sur la base du respect de sa souveraineté et de son autodétermination.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

