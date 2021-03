Par Cecilia Solá

Texte du mur de Cecilia Solá, destiné à Jeanine Añez, incarcérée pour avoir participé au coup d’État de 2919.

N'aie pas peur, Jeanine ! On ne va pas te frapper jusqu'à t'arracher la peau du visage. On ne va pas te râper la tête jusqu'à te faire saigne le cuir chevelu , les mains attachées dans le dos.

On ne te traînera pas dans les rues après t'avoir peinte en rouge pour divertir tes ennemis et qu'ils se moquent de toi.

Les « polleras », ces métisses que tu méprises tant et que tu persécutes tant ne le permettront pas. N'aie pas peur, Jeanine ! Tu as été arrêtée et emprisonnée sans qu'on ait porté atteinte à tes droits de l'homme .

Tu as été conduite à une prison de femmes avec un accès à ta défense juridique et sous les yeux du monde, tu n'as pas été humiliée et terrorisée par une meute de machos enragés qui te détruiront et exhiberont ta peur et ta douleur comme un trophée.

N'aie pas peur, Jeanine !

Bien que tu aies renié ta qualité d'inca et te sois déclarée aryenne, blonde et supérieure à ces peaux sombres et à ces vieux yeux que tu demandes de chasser, n'aie pas peur.

Elles, nous, nous ne sommes pas comme vous !

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/18/bolivia-no-tengas-miedo-jeanine-anez/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/bolivie-n-aie-pas-peur-jeanine.html