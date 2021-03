Bolivie : Prête à entrer au MERCOSUR

La Bolivie a confirmé aujourd'hui sa volonté d'entrer en tant que membre de plein droit au Marché Commun du Sud (MERCOSUR), un organisme qui fête ses 30 ans d'existence. Dans son intervention lors de la réunion virtuelle du sommet du MERCOSUR, le président Luis Arce a mis en avant les résultats obtenus par ce bloc d'intégration et déclaré que ceux-ci unt une incidence sur les échanges commerciaux et la qualité de la vie de ses habitants et des migrants.

« Il y a 9 ans, nous avons signé le protocole d'adhésion de la Bolivie. Nous remercions les pays qui ont déjà réalisé leurs procédures internes pour le ratifier et nous annonçons que nous sommes prêts à reprendre immédiatement les démarches qui nous permettront d'avancer dans cette procédure, » a déclaré Arce.

Il a indiqué, en outre, que son pays participe à ce bloc en qualité d'Etat associé depuis 24 ans. Et il a déclaré que l'adhésion de la Bolivie serait une occasion de renforcer le MERCOSUR et de contribuer à l'intégration par la convrgence de cet organisme avec l'Océan Pacifique.

Sur son compte Twitter, il a remercié le président de l'Argentine, Alberto Fernández, d'avoir organisé cette rencontre et il a ajouté que ce n'est que par l'intégration et le travail conjoint qu'on pourra faire face aux défis mondiaux.

Il a également appelé les pays membres et associés à travailler et à surmonter « l'énorme » crise économique et sociale provoquée part la pandémie de coronavirus.

Les pays qui font partie du bloc commercial créé le 26 mars 1991 sont l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

