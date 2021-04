Bolivie : Un grand accord pour rétablir l'économie

L'ex-président Evo Morales, chef du Mouvement Vers le Socialisme – Instrumenéc Politique pour la Souveraineté des Peuples (MAS-IPSP) a suggéré lundi de mettre en place un grand accord national entre les travailleurs, l’État,les gouverneurs, las municipalités et les patrons pour rétablir l'économie affectée par la gestion du régime de fait et par la pandémie de COVID-19.

Il a fait cette proposition dans l'émission Primer Plano, de Bolivia Tv et il a évoqué la capacité traditionnelle de rassemblement du MAS-IPSP qui a permis de rapprocher les positions de différents secteurs sous le dénominateur commun de la défense de la Patrie et du développement.

« Un grand accord national entre les travailleurs, les patrons l’État, les gouvernements départementaux et locaux est important pour le rétablissement de l'économie qui a été affectée par Áñez et par la pandémie, » a dit Morales.

Il a indiqué que cet accord devrait mettre en place une politique d'austérité à cause du fait que la pandémie affecte la situation économique et qu'elle risque même d'affecter la production d'aliments et de porter préjudice aux secteurs les plus vulnérables.

A propos du MAS-IPSP, l'ex-président a dit que sa principale caractéristique est d'être l'instrument des mouvements sociaux, de leur unification et de la convergence des secteurs de gauche.

A propos du coup d'Etat de 2019, il a dit que 6 jours avant le 10 de novembre 2019, les Forces Armées, sans aucun ordre du capitaine général, ont donné des instructions pour que les armes soient retirées de la Grande Maison du Peuple et ordonné à des aviosnd e faire des survols sans autorisation. C'étaient des signes évidents qu'un « coup d'Etat » était en cours.

