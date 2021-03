Brésil : Le complot contre Lula démasqué

Lors de sa première conférence de presse après avoir retrouvé ses droits politiques, l'ancien président du Brésil et fondateur du Parti des travailleurs, Luis Inacio Lula da Silva, a assuré qu'il était «la victime du plus grand mensonge juridique jamais vu en 500 ans d'histoire. "

Le dirigeant syndical a évoqué le procès absurde mené à son encontre par l'ancien juge Sergio Moro, dans le cadre de l'opération dite Lava Jato. Cela était un prétexte pour l'incarcérer et empêcher sa candidature aux élections présidentielles de 2018, remportées par Jair Bolsonaro.

Il y a quelques semaines, Lula lui-même a écrit un article expliquant comment ce nouveau genre de persécution est appliquée contre les dirigeants progressistes, et a déjà été utilisé à plusieurs reprises en Amérique latine.

Connu sous le terme de «lawfare», ce harcèlement juridique consiste en l'utilisation du système judiciaire pour s'immiscer dans la vie politique d'un pays, toujours en faveur des classes dirigeantes ou des secteurs corrompus qui tentent à tout prix de maintenir leurs privilèges et leur impunité.

Lula affirme que de cette manière, les tribunaux sont devenus un instrument utile pour ceux qui ont perdu aux urnes afin d’imposer leurs intérêts au détriment de la souveraineté populaire.

L'ancien président signale dans son texte que l'objectif est de criminaliser et de détruire la politique, en essayant d'installer dans les esprits l'idée que la corruption s’est généralisée. Etant donné qu’à notre l'époque, la mort physique de l'adversaire n'est plus adéquate, on souhaite, sa mort légale et politique.

Cela s’est passé au Paraguay contre le dirigeant progressiste Fernando Lugo, au Brésil, Dilma Rousseff a évincée et en Argentine, on a tenté d'invalider Cristina Fernández en inventant son implication dans des cas présumés de corruption.

La presse de droite, qu'elle soit écrite, la radio ou la télévision, joue un rôle déterminant dans cette puissante méthode, très utilisée dans la région, qui invente un fait et le divulgue sans cesse.

Dès l’apparition de la nouvelle, la police ou le ministère public partent à la recherche des informations ou des témoignages qui la confirment. Quand ils n’atteignent pas leur but, ils trouvent toujours le moyen de réaliser leurs desseins, comme cela a été en effet le cas de Lula da Silva.

À un certain moment, le juge Moro a dû avouer qu'il ne disposait pas de preuves suffisantes pour inculper Lula da Silva, mais il a continué quand même jusqu'à l’envoyer en prison par «sa propre conviction » qu'il était coupable.

Lawfare, harcèlement judiciaire, ou comme vous voudrez l'appeler, est une manœuvre politique sans scrupules de la droite, qui cette fois, heureusement, a été démasquée et, comme un boomerang, se retourne contre ses auteurs.

Édité par Reynaldo Henquen

