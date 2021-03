Cuba : La Brigade Henry Reeve à nouveau au Qatar 

La Havane, 20 mars (RHC) Cuba a envoyé ce vendredi une nouvelle brigade médicale du contingent international Henry Reeve au Qatar. Formée de 156 cadres professionnels de la santé, cette brigade va contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Sur Twitter, la vice-ministre de la Santé publique Regla Angulo, a rappelé qu’avec ce groupe « cela fait déjà la 57èmè brigade faisant preuve de leur solidarité dans le monde au cours de l'année dernière».

Une représentation du contingent Henry Reeve avec près d'une centaine de coopérants est restée dans ce pays arabe d’avril à décembre 2020. Ils ont traité plus de 270 000 patients et effectué environ 339 000 soins infirmiers dans six installations qataries de santé.

Récemment, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a salué sur Twitter les mérites du contingent international de médecins spécialisés en situations de catastrophe et de graves épidémies, pour avoir «amener la santé et sauvé des milliers de vies dans 40 pays».

Pour leur travail, notamment dans le contexte de la pandémie, les brigades Henry Reeve ont été proposées par divers pays comme candidat au Prix Nobel de la paix 2021.

Source: Prensa Latina

