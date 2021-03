Cuba : Les vaccins cubains font la une dans le monde

Bien que les réalisations de Cuba aient toujours fait l'objet de manipulation ou de passage sous silence de la part des grands médias du monde, cette réalité n'a pas pu être soumise à cette logique

Auteur: Milagros Pichardo | internet@granma.cu17 mars 2021 14:03:42

Les résultats des cinq candidats vaccins cubains contre la COVID-19 démontrent que la science cubaine ne recherche pas la reconnaissance, mais travaille au service de son peuple et de l'Humanité. Sur la photo : un moment de la révision manuelle du candidat vaccin. Photo: TIREE DE BIOCUBAFARMA

« Alors que le monde entier se dispute les vaccins contre la COVID-19, Cuba développe le sien », titre CNN dans un reportage entier dans lequel la chaîne souligne que ce pari de notre pays est une réponse à une crise de santé publique internationale. Le média souligne que le fait que Cuba dispose de quatre candidats au vaccin est une très bonne nouvelle, non seulement pour l'Île mais aussi pour les Caraïbes et l'Amérique latine.

Après des mois de passage sous silence dans les grands groupes de communication, ces dernières semaines, plusieurs médias ont souligné les efforts de Cuba pour contrôler la pandémie et créer son propre vaccin. Plusieurs d'entre eux se sont fait l’écho des progrès des essais cliniques de phase III de deux de nos cinq candidats vaccins : Soberana 02 et Abdala.

L'impact des capacités biotechnologiques de Cuba est une preuve on ne peut plus claire que, malgré le blocus imposé par les États-Unis, Cuba est résolue à poursuivre le développement d'une industrie qui, aujourd'hui, pourrait non seulement enrayer l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, mais aussi minimiser les impacts désastreux de la pandémie sur l'économie.

Des médias tels que l'Agence française de presse (AFP), le Diario Gestión du Pérou et le réseau de télévision chinois CGTN titrent : « Deux vaccins cubains anti-COVID en bonne voie pour démarrer la phase III en mars ». Et ils rappellent que Cuba, avec une population de 11,2 millions d'habitants, qui est actuellement confrontée à une résurgence du coronavirus, a maintenu un faible taux de mortalité depuis le début de la pandémie en mars de l'année dernière.

Le journal espagnol La Vanguardia souligne quant à lui : « Un vaccin pour ceux qui visitent Cuba », faisant référence à l'objectif du gouvernement de la Grande Île des Antilles de vacciner tous les voyageurs arrivant sur le territoire national. « Cuba a une grande expérience dans la fabrication et la distribution de vaccins », rapporte le journal, qui note également qu'aujourd'hui, huit des onze vaccins administrés aux enfants cubains sont de fabrication nationale. Pour sa part, Radio France Internationale estime que « la production d'un vaccin contre la COVID-19 serait un exploit, car Cuba deviendrait le premier pays en développement à disposer de sa propre solution contre la pandémie ».

Le journal mexicain La Jornada a également souligné la mise au point du cinquième candidat-vaccin dénommé Soberana plus, destiné aux patients en convalescence, et l'agence de presse espagnole EFE a fait remarquer que Soberana 02 est éventuellement le premier vaccin latino-américain à passer à la dernière phase des tests, qui seront également menés selon les normes internationales les plus rigoureuses, « car il s'agit d'un essai multicentrique, adaptatif, à groupes parallèles, randomisé, contrôlé par placebo et en double aveugle ».

Le quotidien espagnol El País a fait observer que les vaccins cubains représentent une réussite scientifique qui rapproche ce pays de l'objectif consistant à vacciner l'ensemble de sa population d'ici la fin de l'année, en rappelant que sur les plus de 2 milliards de dollars d'aide internationale qui ont été alloués à la recherche d'un vaccin contre la maladie, Cuba n’a pas reçu un seul centime.

Quant à la chaîne de télévision allemande DW, elle a signalé que Cuba a la capacité technologique de produire 100 millions de doses de Soberana 02, un chiffre avec lequel elle peut satisfaire la demande intérieure et l'exporter vers d'autres pays. Elle souligne que face à la très forte demande mondiale de milliards de doses - parmi lesquelles des puissances comme le Canada et le Royaume Uni ont déjà assuré la couverture de plus de 300% de leur population - le pari de Cuba semble correct.

« En plus d'immuniser sa population et de débloquer des activités économiques ralenties par la pandémie, le pays pourrait entrer sur le marché avec ce produit biotechnologique et disposerait d'une plateforme pour de futurs projets. »

Le New York Times rapporte que « la production du vaccin contre le coronavirus a été compliquée par le durcissement des sanctions contre Cuba par le gouvernement de Donald Trump. Les scientifiques affirment qu'ils n'ont pas pu acheter tous les équipements et les matières premières dont ils ont besoin (...) ».

Bien que les réalisations de Cuba aient toujours fait l'objet de manipulation ou de passage sous silence de la part des grands médias du monde, cette réalité n'a pas pu être soumise à cette logique.

C’est le résultat d'un grand effort de femmes et d'hommes qui, au milieu de l'intensification de l’injuste et criminel blocus économique, commercial et financier imposé par la plus grande puissance de la planète, ne perdent pas de temps pour sauver une vie, tant dans leur patrie que dans différentes parties du monde, sans demander en échange un titre ou un bandeau de presse, bien que cette vérité ne saurait être plus éclatante.

La science cubaine ne recherche pas la reconnaissance, mais des réponses ; elle ne fait pas de recherches pour recevoir des honneurs, car il n'y a pas de plus grande satisfaction que de se mettre au service de son peuple.

