Cuba: Les vaccins cubains seront disponibles pour le monde entier 

La Havane, 8 mars (RHC) Le directeur de l'Institut Finlay de Cuba, Vicente Vérez, a estimé cette fin de semaine que les vaccins développés par notre pays contre le Covid-19 seront disponibles pour le monde entier, probablement en août prochain.

Dans une interview diffusée par la station de radio et de télévision EXITOSA de Lima, Vicente Vérez, a expliqué que Soberana 02 est l'un des plus avancés, et il a commenté les projections de sa commercialisation internationale.

Il a précisé que sa production industrielle est prévue pour juillet environ, et que Soberana 01, qui passera bientôt à la phase III des essais cliniques, pourrait également être commercialisé en août.

Vicente Vérez a souligné que le centre de recherche et de production de vaccins qu'il dirige prévoit que la protection contre le virus couvrira également les variantes apparues dans plusieurs pays.

À propos de Soberana 02, il a souligné que les études ont commencé il y a neuf mois dans le but de combiner les connaissances qui existent dans le monde avec les plates-formes technologiques dont dispose l'Institut Finlay pour le développement des vaccins précédents, en tenant compte de l'urgence de l'objectif recherché.

Parmi les vaccins dits conjugués, développés principalement pour les enfants il y a plusieurs années par le centre, il a mentionné ceux appliqués contre la méningite, la grippe de type B et le pneumocoque.

Il a noté que ces vaccins se sont avérés très sûrs et ont même été conçus pour le groupe d'âge pédiatrique, et qu'ils ont un impact très important sur l'augmentation de la capacité du système immunitaire à répondre avec succès.

Le directeur de l’Institut Finlay a ajouté que le Centre d'Immunologie Moléculaire (CIM) a obtenu par la biotechnologie l'antigène viral, appelé «la clé du virus » parce qu'il ouvre la serrure de la cellule humaine pour y pénétrer, et a été appliqué à la technologie des vaccins conjugués mis au point, et de là un prototype de vaccin a été obtenu.

«Avec le prototype, nous avons réussi à déclencher une réponse immunitaire très puissante contre la substance virale, qui est conçue pour essayer d'empêcher le Sars Cov-2 de pénétrer dans la cellule», a-t-il ajouté.

Le scientifique a tenu à signaler que la phase III de Soberana 02 prendra trois mois, et que d'autres tests d'efficacité sont également prévus, à Cuba et à l'étranger, et que lorsque le premier sera terminé, il y aura une définition plus large.

Source: Prensa Latina

Édité par Francisco Rodríguez Aranega

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/nacionales/249915-covid-19-les-vaccins-cubains-seront-disponibles-pour-le-monde-entier-probablement-cet-ete