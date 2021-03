Cuba : Nouveau dialogue avec l'UE au sujet des mesures coercitives unilatérales

La Havane, 23 mars (RHC)- Le ministère cubain des Affaires étrangères a annoncé le troisième dialogue sur les mesures coercitives unilatérales avec l’Union Européenne, ce mercredi.

La réunion se tiendra, via Internet, dans le cadre de l'accord de dialogue politique et de coopération conclu entre la nation caribéenne et l'UE en 2016 et entré en vigueur, à titre provisoire, en 2017.

Cette rencontre donnera une continuité au rendez-vous tenu entre les parties en novembre 2019 dans cette capitale.

La rencontre analysera les aspects juridiques et pratiques de la législation existante dans l'Union européenne pour contrer l'application extraterritoriale de lois imposées par des pays tiers, comme la loi Helms-Burton, avec laquelle les États-Unis renforcent leur encerclement de Cuba et menacent les intérêts européens.

Selon le ministère des Affaires étrangères, la délégation antillaise dénoncera l'intensification du blocus imposé par les Etats-Unis dans le cadre de la confrontation avec Covid-19.

