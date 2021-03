Cuba : Un médicament qui renforce l’immunité innée

La Havane, 13 mars (RHC) Un nouvel essai clinique déterminera l’évaluation de l’effet et de la sécurité du traitement par voie nasale et sublinguale avec le médicament CIGB2020, chez les personnes qui ont été en contact ou suspectées d’infection par le coronavirus SRAS-CoV-2, responsable du COVID-19, a fait savoir le Registre public cubain des essais cliniques.

L’essai clinique contrôlé et randomisé, dont le principal promoteur est le Centre de génie génétique et de biotechnologie (CIGB), a déjà été approuvé par le Centre national de contrôle des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux (CECMED).

Appelé immuno-potentialisateur CIGB2020, le médicament s’est avéré efficace dans son application à des personnes confirmées avec la maladie, limitant la progression de la maladie à des stades plus complexes et plus sévères.

Selon le Registre public cubain des essais cliniques (RPCEC), l’étude sera réalisée sur des sujets asymptomatiques, âgés de plus de 60 ans, et permettra d’évaluer la durée de l’apparition des symptômes d’infections à SRAS-CoV-2, de maladies grippales ou d’autres syndromes fébriles, ainsi que d’apprécier la nature et la durée de ces symptômes et d’identifier les effets indésirables.

L’essai, qui sera réalisé sur un échantillon de 1.440 personnes, s’achèvera en août 2021 et devrait avoir pour résultat que le temps moyen d’apparition des symptômes respiratoires avec l’utilisation de CIGB2020 dépasse le temps moyen sans l’utilisation du médicament dans le groupe témoin.

Vicente Vérez Bencomo, directeur général de l’Institut Finlay des vaccins, a récemment expliqué que le CIGB2020 est capable de stimuler l’immunité de la personne au niveau local, où se trouve la porte d’entrée du virus dans l’organisme.

Selon le Dr Eduardo Martinez Diaz, président du Groupe des industries biotechnologiques et pharmaceutiques de Cuba (Biocubafarma), ce médicament empêche le virus de dépasser le système immunitaire de l’organisme et, en même temps, établit un équilibre dans l’immunité naturelle ou innée, ce qui contribue à sauver des vies et d’autres avantages notables dans les groupes à risque.

Cuba compte cinq candidats vaccinaux anti-COVID-19 (Soberana 1 et 2, Abdala, Mambisa et Soberana Plus); en outre, BioCubaFarma a travaillé sur 16 projets avec de nouveaux traitements et technologies médicales pour prévenir et combattre la maladie, dont 11 ont fait l’objet d’études cliniques ou d’interventions chez des patients et des groupes vulnérables.

