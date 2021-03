Equateur : 5 priorités pendant les 100 premiers jours du Gouvernement de l'Espoir

La vie, la santé, la production, l'emploi et l'éducation sont les 5 axes sur lesquels le binôme de l'Espoir travaillera pendant ses 100 premiers jours de gouvernement, a annoncé le candidat à la vice-présidence de la République Carlos Rabascall dans une interview accordée à ECOS de Cayambe, un canton où il a rencontré aujourd'hui un groupe de producteurs laitiers et d'éleveurs.

Grâce à ces priorités, le binôme présidentiel espère rétablir les institution du pays et surmonter la crise sanitaire, économique et humanitaire dont souffre l'Equateur où protéger la vie des plus vulnérables pendant la pandémie est une urgence.

« Il ne faut pas veiller seulement aux intérêts de quelques-uns comme ils l'ont fait avec la vaccination contre le COVID-19. On s'est vacciné entre camarades, » a-t-il souligné en évoquant ce qui s'est passé la semaine dernière pendant laquelle on a appris sur les réseaux sociaux que des acteurs politiques et des journalistes ont été invités dans un centre de santé du sud de Quito.

Il a rappelé que plusieurs gouverneurs ont protégé les intérêts des banquiers comme l'a fait le Gouvernement actuel et celui qui a décrété le jour férié des banque sil y a 20 ans. Rabascall a souligné que pour le binôme de l'Espoir, tous les Equatoriens sont importants.

Interrogé sur la tragédie survenue dans les prisons équatoriennes la semaine dernière, il a déclaré que l'inefficacité de la gestion de l'Etat se reflète dans la situation de nos prisons qui ont une capacité de 29 000 prisonniers et en hébergent aujourd'hui 40 000.

Le binôme Arauz – Rabascall combattra le crime organisé et le trafic de drogues, a-t-il affirmé avant d'ajouter que le ministère de la Justice et les budgets concernant la sécurité des citoyens doivent être rétablis.

Enfin, il a souligné que des propositions d'autres organisations politiques favorables aux gens seront intégrées dans son plan de gouvernement.

« Il est essentiel pour l'Equateur de trouver des causes communes et de transformer les différences. Nous continuerons à parcourir le pays et à écouter les citoyens des 14 provinces et des 221 cantons, a conclu Carlos Rabascall qui participera ce soir à des rencontres avec des transporteurs et des dirigeants syndicaux d'Imbabura.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/03/ecuador-cinco-ejes-seran-prioritarios-en-los-primeros-100-dias-del-gobierno-de-la-esperanza/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/equateur-5-priorites-pendant-les-100-premiers-jours-du-gouvernement-de-l-espoir.html