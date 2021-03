Equateur : Accords équitables contre traités de libre échange

Par María Isabel Burbano

Le dernier débat a traité des relations internationales, Andrés Arauz opte pour un traité ouvert mais non soumis alors que Guillermo Lasso envisage des traités de libre échange (TLC) avec des puissances mondiales.

Un chemin propre

« Nous, nous ne pouvons pas nous enchaîner à un pays. La campagne de monsieur Lasso reste fixée sur la peur : que nous ne devenions pas comme le Venezuela, que nous ne soyons pas comme Maduro. Je serai clair avec vous. L'Equateur doit suivre son propre chemin en observant ce que d'autres pays font de bien. Nous devons avoir des accords internationaux mais dans l'égalité, » a dit le candidat de l'UNES.

A propos de la situation pétrolière, il a déclaré : « Il faut respecter le droit des familles équatoriennes au travail. Nous allons avancer avec une politique pétrolière responsable envers l'environnement mais aussi envers l'économie de l'Equateur. »

Et il a conclu en soulignant qu'il était important de penser d'abord au pays : « Nous, nous travaillerons pour les Equatoriens. Nous signerons des accords commerciaux seulement quand cela conviendra à l'Equateur. La politique qu'envisage de faire Lasso est une politique d'ouverture idiote qui détruirait notre pays. Au niveau international, il ne suffit pas d'envisager un dilemme. L'Equateur doit être ami avec tous les pays. »

TLC avec les Etats-Unis

« La pierre angulaire doit être le pays. Nous devons signer des traités de libre échange (TLC) avec les Etats-Unis, la Chine, le Japon, l'Inde et l’Indonésie. Il faut penser que plus de bananes dans le monde, c'est plus d'emplois en Equateur. Plus de fleurs dans le monde, c'est plus d'emplois en Equateur. Nous allons mener à bien une opération ordonné avec les Vénézuéliens. Nous condamnerons les narco-dictatures, » a déclaré Lasso.

Quand Arauz l'a interrogé sur le protocole de Nagoya, le candidat de CREO n'a pas répondu et est tevenu sur le Venezuela : « Nous respecterons la démocratie de la région mais nous ne pouvons pas nous taire face à la dictature du Venezuela et du Nicaragua. »

Le protocole de Nagoya est un accord international qui est entré en vigueur en 2014 et est destiné à réguler l'utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé à celles-ci.

Arauz l'a interrogé sur les biens qui ne sont pas à son nom : Les maisons sont au nom de ma femme. Renseigne-toi. Ils t'ont demandé de dire ça mais ne mens pas, Andrés, » a-t-il répondu.

