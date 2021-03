Equateur : Guillermo Lasso, une malhonnêteté sans limites

Guillermo Lasso a essayé par 3 fois d'arriver au pouvoir en Equateur. En tant que banquier et candidat à la présidence, il aurait violé al loi de Pacte Ethique qui interdit aux candidats à une charge publique d'avoir des liens avec des paradis fiscaux.

L'une des entreprises à l'étranger de Guillermo Lasso est Banisi Holding S.A. Qui a son siège à Panamá. Le Banisi Holding appartient à la Banque de Guayaquil, à l'origine de la fortune de Lasso depuis les années 90. Dans le comité directeur de la Holding se trouvent ses fils Juan Emilio Lasso Alcívar, comme directeur et président exécutif et Santiago Lasso Alcívar comme directeur et président du comité directeur. Ce lien familial est une violation expresse de la loi de Pacte Ethique promulguée après le referendum de 2017 général de 2017.

Comme l'a découvert la journaliste argentine Cynthia García, les affaires à l'étranger de Guillermo Lasso commencent à prendre de l'importance en 1970 et ensuite en 1999-2002, suite à la fermeture décrétée en 1999 par le Gouvernement de Jamil Mahuad. La banque de Guayaquil de Lasso a été l'une de celles qui a le plus échangé de bons de dépôt reprogrammés (CDR), ce qui signifie qu'elle a profité des besoins des gens pour augmenter sa fortune. Cela fait de Lasso le complice de lapire crise économique du pays car il a bénéficié du sauvetage des banques.

La banque de Guayaquil était composée par la corporation Multi BG S.A. qui, avec la loi de Pacte Ethique, s'est divisée en 8 fidéicommis à l'étranger appartenant soit à ses fils soit à des membres de sa famille soit à des membres de la banque de Guayaquil.

Au centre, la Banisi Holding, constituée par 49 firmes à l'étranger, lui a permis de faire des bénéfices pouvant aller jusqu'à 3000%, de 2015 à ce jour.

Il y a aussi les Noras, une série de 29 entreprises portant des noms de fantaisie (Nora, Bill et Malena Investment) qui se consacrèrent à l'investissement immobilier aux Etats-Unis de 2009 à 2010, profitant de l'éparpillement économique provoqué par l'éclatement de la bulle financière. Le nom de ces entreprises enregistrées à Coral Gables, Floride, est un hommage à la mère du candidat. Les propriétés ont été acquises fin 2009 au tiers de leur prix. En peu de temps, leur valaur a doublé. C'est ce qu'ona ppelle un « labyrinthe, ou une toile d'araignée de paradis fiscaux. »

Sa banque de Guayaquil a été l'une des principales bénéficiaires d'un système qui étouffe la croissance économique du pays. En 2019, l'une des pires années de l'histoire récente du pays, ses bénéfices ont augmenté de 17%. Même la pandémie n'a pas arrêté la fièvre des bénéfices de la banque. Pendant les 8 premiers mois pendant les de 2020, les intérêts qu'elle a touchés ont augmenté de 26% par rapport à son record enregistré l'année précédente.

Guillermo Lasso est le seul candidat qui représente lss banquiers et les patrons des chambres de production. Ces secteurs, parmi les plus en retard en Amérique Latine en ce qui concerne les responsabilités de l'Etat et les responsabilités sociales ne comprennent pas le sens du progrès économique et du bien-être humain et le confondent avec un simple succès des affaires privées dont ils supposent qu'ils se répandront sur les bénéfices collectifs, une chose qui n'est jamais arrivée en Equateur car ce « modèle » n'a fait que creuser les différences sociales,la domination politique des élites et l'abîme dans la répartition des richesses.

Lasso veut que les choses restent ainsi pendant longtemps et une élection à la présidence pourrait lui aplanir le chemin. Mais les sondages donnent un large avantage à Andrés Arauz.

Et depuis 2017 et même bien avant, le banquier a refusé de donner des explications sur ses affaires financières. Guillermo Lasso, ses fils et ses proches possèderaient des entreprises dans les paradis fiscaux des Iles Caïman, à Panamá, à Delaware et en Floride.

Et comble du cynisme, dans l'un de ses discours, il dit : « Nous vivons sous la dictature d'un parti politique composé majoritairement par ces corrompus qui sortent l'argent de l'Equateur qui appartient à tout le peuple équatorien et le déposent dans des paradis fiscaux, » en parlant du parti dirigé par Rafael Correa comme s'il parlait de llui-même.

Comme dit el dicton populaire, tout trompeur et voleur est un menteur. Cela fait penser à l'une des si nombreuses promesses électorales de Lasso qui, une fois, a offert « de créer 1 000 000 d'emplois » en 4 ans alors que les autres en envisageaient 800 000, 470 000 et 250 000.

Une chose curieuse qui révèle la magnificence et l'astuce de Lasso. Il y a quelques jours, le candidat Lasso s'est montré sous un jour différent, plus jeune. L'un des éléments qui ont le plus attiré l'attention ont été les Nike rouges à 500 $ qu'il portait. Il a ainsi suggéré que le jour de l'élection, ses partisans portent des chaussures de la même couleur même si, sûrement, elles seront moins magnifiques.

Oui, le 11 avril prochain, on verra des gens avec des tennis rouges dans les bureaux de vote bien qu'elles soient modestes. Nous espérons qu'en plus de servir à faire un décompte superficiel avant le résultat, nous pensons à la signaifcation d'autres chaussures, celles qui rendent hommage aux femmes victimes de violences et représentent le vide que laissent celles qui ont été assassinées.

Les Equatoriens qui vont voter à ce second tour le 11 avril ont en Argentine et au Brésil (mais aussi au Mexique de Peña Nieto ou au Chili de Piñera) la vision de ce qui les attend dans un avenir proche s'ils se laissent séduire par l'offre trompeuse du banquier qui utilisera l'Etat pour étendre ses affaires et redistribuer la richesse et qui ne gouvernera jamais en faveur des grandes majorités sociales de l'Equateur.

Et enfin, il faut signaler que l'ex-président chilien de tendance néolibérale Sebastián Piñera, dont la patrimoine a bénéficié en 1982 de la faillite de la banque de Talca et qui était en fuite, s'est rendu en Equateur pour apporter son soutien au banquier Lasso. Ce n'est pas, comme le dit le dicton populaire « le sang appelle » mais « l'argent appelle » comme on dit en Equateur et j'espère qu'au Chili, on invoquera aussi « l'Interdiction d'oublier ! »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

