Equateur : La Banque de Guayaquil finance la campagne de Guillermo Lasso

Le président du directoire de la Banque de Guayaquil a apporté 250 000 $ étasuniens à la campagne électorale du candidat de l'alliance CREO-PSC, Guillermo Lasso. C'est ce que révèle le rapport envoyé au Conseil National Electoral (CNE) par le parti du banquier.

La total de l'argent consacré à la campagne électorale du binôme présidentiel CREO-PSC est de 760 000 $ étasuniens. 250 000 ont été donnés par Carrera Drouet, 160 000 par Guillermo Lasso et 250 000 par Carlos Lasso, le frère du candidat. Omar Zambrano, l'ex-candidat à la mairie de Samborondón pour CREO, a fait un apport en espèces et on lui a payé 800 $ étasuniens d'honoraires.

L'article 209 du code de la démocratie fixe le budget de la campagne électorale. Dans le cas d'une élection présidentielle, « s'il y a un second tour, le montant maximum des dépenses permises pour chaque binôme sera de 40% du montant fixé pour la premier tour. » Les candidats peuvent donc investir 2 095 866 de $ étasuniens. Ce montant comprend les dépenses de promotion à l'étranger.

Détournement de fonds

Le 2 février dernier, Andrés Arauz, le candidat de l’Union pour l'Espoir (UNES) a déposé plainte contre Lasso pour détournement de fonds. Selon lui, le candidat « Lasso, profitant de sa qualité d'actionnaire de la banque Guayaquil, aurait distrait des fonds privés de cette entité financière pour les consacrer au financement de ses campagnes électorales. »

Le Conseil National Electoral ne s'est pas prononcé sur cette plainte et le Ministère Public non plus.

