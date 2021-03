Equateur : La mort politique de 19 ex-ministres 

Par Santiago Aguilar Morán

19 ex-ministres du morénisme ont affronté ou se sont sauvés de la mort politique. Leurs décisions à la tête des divers ministères ont été remises en question par différents secteurs et acteurs de la société. Sur certains pèsent plus d'un procès politique, d'autres, en revanche, ont quitté le pays pour fuir leurs responsabilités devant la justice.

Certains ont servi de « paratonnerres » au régime. Leur action sur l'échiquier politique a été occasionnelle aux moments les plus difficiles de ces 4 dernières années : la grève nationale d'octobre 2019 et la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Les cavaliers de l'Apoc...morénisme

La cavalière de la conquête

L'ex-ministre de l'Intérieur María Paula Romo a été la pièce maîtresse de Moreno pendant la grève nationale d'octobre 2019. résultat : 11 morts, des centaines de blessés et d'arrestations.

En novembre 2020, l'Assemblée Nationale l'a censurée et destituée pour avoir utilisé des bombes lacrymogènes périmées pour disperser les manifestants et à cause des attaques de centres de paix par la Police Nationale.

Le cavalier de la guerre

Le mouvement indigène a demandé un procès politique contre le ministre de la Défense Oswaldo Jarrín. Le dirigeant du MICC, Leonidas Iza, considérait Jarrín comme responsable d'avoir ordonné la violente répression des manifestations d'octobre 2019.

Il a été appelé à comparaître devant la Commission Multi-partite de l'Assemblée Nationale à cause de l'action des Forces Armées mais leprocès politique n'a pas eu lieu.

Le cavalier de la faim

5 demandes de procès politique pèsent sur l'ex-ministre de l'Economie et des Finances Richard Martínez dont une pour avoir privilégié le paiement de la dette ( 341 000 000 de $ US ) aux créanciers au lieu de s'occuper de la crise sanitaire.

Les autres plaintes concernent le non paiement des pensions de retraite, la rétention indue des assignations aux municipalités et l'absence de ressources pour le secteur de l'éducation.

Le cavalier de la mort

L'ex-ministre de la Santé, Juan Carlos Zevallos, est l'objet de 2 demandes de procès politique. On l'accuse de ne pas avoir fait son travail en achetant des vaccins inefficaces contre le coronavirus et sa gestion de la crise sanitaire est remise en question. On l'accuse, en outre, d'avoir occulté des informations concernant le liste despersonnes vaccinées pendant la phase 0, phase pendant laquelle il a privilégié son entourage personnel.

Le 27 février de cette année, Zevallos a quitté le pays après plusieurs plaintes. On avait demandé des mesures préventives pour l'empêcher de partir.

Les ministres objets de procès politiques

19 ex-ministres ont affronté ou se sont sauvés d'un procès politique. Certains pendant qu'ils étaient en fonction, d'autres en passant à diverses charges publiques et certains ont démissionné pour se sauver deal mort politique.

Ministre Ministère Procès politique Causes Rubén Flores Agriculture et élevage Classé Aurait payé 1 500 000 $ pour obtenir une charge principale dans un ministère Xavier Lazo Agriculture et élevage demande Absence de politiques publiques et de ocntrôle aux frontières Raúl Pérez Culture et patrimoine Faute de voix Non-respect de la loi sur la culture et le patrimoine en 2017 Patricio Zambrano Défense Nationale Tentative Enlèvement des journalistes d'El Comercio. Général Oswaldo Jarrín Défense Nationale Tentative Action des forces armées pendant la grève d'octobre 2019 Carlos de la Torre Economie et Finances A eu lieu Avoir pris 300 000 000 de la Loi de Solidarité Richard Martínez Economie et Finances 5 demandes Non accomplissement de ses fonctions dans les 5 causes Mauricio Pozo Economie et Finances Comparution Achat de vaccins inefficaces contre le COVID-19 Carlos Pérez García Energie et ressources non renouvelables Demande Inaction dans l'affaire Odebretch. René Ortiz Energie et ressources non renouvelables Demande Prix du combustible et concession de la Raffinerie du Pacifique César Navas Intérieur Tentative Enlèvement des journalistes d'El Comercio. María Paula Romo Intérieur Destituée Bombes lacrymogènes périmées, grève d'octobre 2019 Général Patricio Pazmiño Intérieur En cours Crise pénitentiaire María Fernanda Espinosa Affaires étrangères et mobilité humaine Absence de voix. Enlèvement des journalistes d'El Comercio. Verónica Espinosa Santé publique Destituée Soins et achat de médicaments contre le VIH Catalina Andramuño Santé publique Absence de voix. Carnets de handicap et gestion de la pandémie Juan Carlos Zevallos Santé publique 2 demandes Achat de vaccins inefficaces Luis Poveda Travail Demande Situation du travail pendant la pandémie Andrés Isch Travail Demande Non accomplissement de ses fonctions dans 5 affaires

Les ministres impliqués dans des scandales de corruption

Autorité Charge Raison Xavier Torres Correa Président du Conadis Émission illégale de carnets dehandicap Iván Granda Secrétaire anti-corruption Utilisation indue d'avions de l'Etat pour des voyages personnels Paúl Granda Président-directeur IESS Sur-prix dans l'achat de masques pour les hôpitaux pendant la pandémie María Alejandra Vicuña Vice-présidente de l'Equateur Concussion Iván Espinel Ministre de l'inclusion économique et sociale Le CGE relève des illégalités quand il était fonctionnaire de l'IESS Andrés Michelena Ministre des Télécommunications Enquête pour prévarication et trafic d'influence Rebeca Illescas Ministre des Mines Ecuarunari l'a dénoncée pour parjure, enrichissement illégal, association illégale et conflit d'intérêt quand elle était ministre María Paula Romo Ministre de l'Intérieur L'ex membre de l'Assemblée Daniel Mendoza la considère comme la pièce clef dans la répartition des hôpitaux

