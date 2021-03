Equateur : Le recours de Yaku Pérez pour un nouveau décompte partiel accepté

Le Tribunal de Contentieux Electoral (TCE) a accepté le recours du candidat à la présidence pour le mouvement Pachakutik, Yaku Pérez, demandant un nouveau décompte partiel des voix du premier tour des élections générales du 7 février dernier.

Dans un message publié sur son compte Twitter, Pérez a confirmé cette acceptation et il a ajouté : « La résistance à la fraude électorale continue. »

Ce recours concerne plus de 20 000 voix correspondant à 31 procès-verbaux provenant de 9 provinces.

A la demande de Yaku Pérez qui prétendait qu'il y avait eu fraude au premier tour, le Conseil National Electoral (CNE) avait contrôlé ces procès-verbaux et reconnu des incohérences de chiffres ou de signatures.

Le CNE avait donc demandé qu'on les recompte, ce qui a été fait le 27 février dernier publiquement par les assemblées provinciales électorales.

Ce nouveau décompte a fait apparaître plus de voix pour les trois premiers candidats mais n'a pas changé les résultats du premier tour : Andrés Arauz avait 403 484 voix de plus, Guillermo Lasso 229 252 et Yaku Pérez 144 921.

Au total, Arauz avait 3 033 791 voix, Lasso con 1 830 172 et Pérez 1 798 057.

Le juge Muñoz devra à présent se prononcer sur le recours présenté par Yaku Pérez dans un délai de 15 jours pour permettre au TCE de certifier ces résultats.

Après cela, le TCE imprimera les bulletins de vote pour le second tour.

Des médias locaux attirent l'attention sur le fait que l'acceptation de cette demande a lieu quelques jours après une réunion de plus d'une heure et demie entre le juge du TCE Ángel Torres et le candidat Yaku Pérez.

