Equateur : Le recours de Yaku Pérez rejeté

Le Tribunal de Contentieux Electoral (TCE) a rejeté dimanche le recours présenté par le candidat à la présidence du parti Pachakutik Yaku Pérez qui prétendait qu'il y avait eu fraude aux élections du 7 février dernier.

Par cette décision, le TCE con firme que le second tour aura lien lieu le 11 avril prochain et qu'Andrés Arauz, de l'alliance Union pour l'Espoir (UNES) affrontera Guillermo Lasso, de la coalition CREO-PSC.

Pérez avait demandé au TCE un nouveau décompte des voix de 28 000 procès-verbaux qui, selon lui, devait démontrer que c'était lui qui devait aller au second tour des élections et non le candidat de droite Lasso.

Mais le TCE en session plénière a rejeté sa demande à l'unanimité.

Pérez, dans un message publié sur son compte Twitter a qualifié de « regrettable » la décision du TCE et a affirmé qu'elle portait atteinte « à la volonté du peuple en blessant la démocratie de l'Equateur . »

La campagne électorale pour le second tour du 11 avril débutera mardi.

Arauz et Lasso participeront le 21 mars prochain à un débat obligatoire qui durera 1 heure 35 minutes dans la ville portuaire de Guayaquil.

Auparavant, les candidats à la vide-présidence de l'UNES, Carlos Rabascall, et de CREO-PSC, Alfredo Borrero, participeront à un débat le 18 mars.

Le premier tour a été remporté par Arauz avec 32,72% des voix. Le second, Lasso, a obtenu 19,74% et Pérez 19,38%.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/ecuador-tribunal-electoral-rechaza-apelacion-yaku-perez-20210315-0001.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/equateur-le-recours-de-yaku-perez-rejete.html