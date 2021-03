Equateur : Nouvelle émeute dans une prison 

La police de l'Equateur a fait savoir que lundi matin a eu lieu une émeute à la prison de Cotopaxi. 5 gardiens sont retenus par les détenus.

Dans des messages diffusés sur Twitter, le commandant de la Police, le général Patricio Carrillo, a confirmé l'information et écrit que « le problème des prisons a de graves implications et se manifeste de diverses façons, nous résolvons les crises temporairement avec d'énormes efforts et d'énormes sacrifices. »

Un autre message indique que l'incident a déjà été contrôlé mais sans donner de détails.

Lors de la session plénière de l'assemblée Nationale qui analyse le système pénitentiaire, le général Carrillo a déclaré que la surpopulation est l'un des problèmes les plus importants en plus du manque d'agents.

Selon le service national d'assistance intégrale aux détenus adultes et aux adolescents qui commettent des infractions (SNAI), les installations pénitentiaires sont conçues pour 29 000 personnes et en hébergent 38 800 (35% de surpopulation).

La Police a fait savoir que les violents incidents du 23 février étaient en relation avec un conflit entre factions riveles pour e contrôle des établissements pénitentiaires et du trafic de drogues dans le pays mais des représentants de la société civile, des dirigeants politiques et des experts ont considéré que le Gouvernement de Lenín Moreno avait démantelé les politiques destinées à résoudre ce problème.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

