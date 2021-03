Equateur : Possibilité d'un coup d'Etat

Le coordinateur général de l'organisation Internationale Progressiste David Adler a prévenu jeudi sur son compte officiel Twitter qu'un coup d'Etat électoral est possible en Equateur.

« Yaku Pérez a soutenu un appel pour que les forces armées interviennent dans les urnes et empêchent le corréisme de revenir. »

Adler a lancé cette alerte après que le candidat à la présidence Yaku Pérez ait déposé une demande devant la commission anti-corruption pour que les forces armées interviennent dans les urnes, à un mois seulement du second tour.

Auparavant, Pérez, n'ayant pu accéder au second tour, avait dénoncé une fraude après l'annonce des résultats officiels du premier tour par par le Conseil National Electoral, (CNE) qui placent en tête le candidat de la force progressiste Union pour l'Espoir Andrés Arauz.

La demande de Pérez à la commission anti-corruption a été soutenue par l'un de ses membres, Simón Espinoza, qui a défendu sa demande de remplacer les membres du CNE par leurs suppléants.

Yaku Pérez demande aussi que le premier tour des élections oit déclaré nul et non avenu et qu'on recompte toutes les voix en présence d'organismes du pays et étrangers qui offrent des garanties totales sur le processus et qu'on réalise un audit des systèmes informatiques du CNE.

Les demandes de Pérez et d'Espinoza ont été rejetées par de larges secteurs du peuple et par les experts qui disent que ces actions sont anticonstitutionnelles. A ce sujet, le secrétariat international de Podemos affirmé : « Nous condamnons fermement les appels à une intervention des forces armées dans les urnes pour empêcher le retour du corréisme en Equateur. »

Un média local a également diffusé une annonce de la coalition de gauche du Parlement Européen et d'observateurs internationaux des élections de 2021 en Equateur qui demande qu'on respecte l'autonomie du CNE et la volonté exp^rimée par les électeurs le 7 février dernier.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/internacional-progresista-alerta-golpe-electoral-ecuador-20210311-0031.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/equateur-possibilite-d-un-coup-d-etat.html