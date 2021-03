Mexique : Nous n'acceptons pas de visites de contrôle 

Lors de sa conférence de presse matinale, le président Andrés Manuel López Obrador a été interrogé sur la visite au Mexique de Roberta Jacobson, coordinatrice pour la frontière sud des Etats-Unis. Il a signalé que la réunion entre Marcelo Ebrard, ministre des Relations Extérieures et la représentante des Etats-Unis n'est pas destinée à négocier ou à gronder le Mexique et il a affirmé que le pays est souverain et qu'il a de bonnes relations avec son homologue Joe Biden.

« Vous imaginez toujours qu'ils vont venir des Etats-Unis pour nous gronder (…) ou que nous, nous entrons dans des compromissions, dans des négociations indignes. Vous vous trompez, les relations avec les Etats-Unis sont des relations de respect mutuel et nous remercions beaucoup le Gouvernement qui n'interfère pas dans nos principes constitutionnels de politique étrangère et ne les violente pas.

Il a insisté sur le fait que la visite de la délégation que conduit la coordinatrice des Etats-Unis pour la frontière sud est une visite diplomatique destinée à aborder des points du plan de développement intégral pour l'Amérique Centrale et le sur du Mexique.

López Obrador a dit qu'on a proposé au président des Etats-Unis de s'occuper du problème migratoire en donnant de l'importance au développement du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du sud du Mexique afin de créer des opportunités de travail et de meilleures conditions de vie.

« Nous n'acceptons pas de visites de contrôle, nous ne sommes pas une colonie. Le Mexique est un pays souverain, indépendant, est une visite diplomatique parce que nous devons avoir de bonnes relations avec notre voisin. »

Et il a rappelé que lors de leur dernière rencontre virtuelle, Joe Biden s'est engagé à respecter la souveraineté du Mexique.

« Ce n'est pas un contrôle, c'est comme si Marcelo Ebrard contrôlait le Texas parce que nous ne sommes pas parvenus à résoudre le problème, Marcelo va voir pourquoi on s'est permis ça, c'est une ingérence, c'est inapproprié. »

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

source en espagnol :

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/23/mexico-no-aceptamos-visitas-de-supervision-no-somos-colonia-amlo-por-reunion-jacobson-ebrard/

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/mexique-nous-n-acceptons-pas-de-visites-de-controle.html