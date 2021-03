Venezuela : 3 500 000 logements remis au peuple en dix ans

Caracas, 19 mars (RHC) Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a indiqué que 3,5 millions de logements ont été remis dans le pays dans le cadre de la Grande Mission Logement Venezuela, programme créé par l’ancien président Hugo Chavez en 2010.

Maduro a souligné que la Grande Mission Venezuela est arrivée pour s’ancrer dans l’État-providence dans sa plus haute expression, malgré la guerre économique déclenchée contre le pays depuis 2015 par l’Administration nord-américaine.

"Une guerre contre le commerce, la production, les finances internationales pour que nous n’ayons pas de crédits, pour que nous ne refinancions pas la dette extérieure, pour que nous n’ayons pas de nouvelles recettes pour augmenter la production pétrolière, une guerre qui s’est intensifiée avec l’arrivée de Donald Trump. C’était quatre années sauvages, cruelles, brutales", a déclaré le chef de l’Etat.

Le président vénézuélien a souligné que dans ce contexte hostile contre la nation sud-américaine, il a été possible de maintenir la Grande Mission Logement. "En optimisant l’investissement, en apprenant à faire beaucoup plus avec moins, à construire avec le peuple, à planifier et aussi avec la main visible de l’Etat révolutionnaire", a ajouté Maduro.

"Seul un Etat révolutionnaire peut faire un miracle comme celui-ci ; en mettant le ciment, les barres de fer, la main-d’œuvre de la classe ouvrière, l’ingéniosité des entreprises de construction privées ajoutées à la Grande Mission, tant nationales qu’internationales" a précisé le dirigeant.

Source Telesur

Édité par Reynaldo Henquen

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/251229-le-gouvernement-venezuelien-a-remis-au-peuple-plus-de-trois-millions-et-demi-de-logements-en-dix-ans