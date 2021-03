Venezuela : Ce qui s'est passé sur la frontière n'est pas un simple combat

par Juan González

Selon des informations fiables, ce qui s'est passé sur la frontière n'est pas un simple combat contre un camp de guérilléros comme veut le faire croire la presse privée colombienne et internationale qui, de but en blanc, avant même la fin des combats, sans aucune déclaration officielle, a titré que c'étaient des combats contre un camp guérilléro des FARC. Cette information est fausse, c'est uen façon de détourner l'attention comme l'attaque sans aucune raison d'un point de contrôle fixe de la Garde nationale Bolivarienne dans le Tunnel de La Planicie par la Bande du Coqui, comme les soi-disant nouveaux affrontements entre bandes à Petare, tous pratiquement simultanés. Nous avons déjà vu cette façon d'opérer l'année dernière, avant la tentative ratée de débarquement et d'invasion de mercenaires qu'on appelle Opération Gedeón.

Ce qui s'est passé hier sur la frontière colombo-vénézuélienne dans l'état d'Apure n'est pas un simple combat contre un camp de guérilléros : le nombre d'hommes utilisés, le nombre d'avions utilisés et le poids et le calibre du bombardement qui a eu lieu l'indiquent et si nous tenons compte du nombre de camps illégaux, deleur origine, de leur état pratiquement neufs, de la sophistication de ceux-ci et de la quantité d'armes saisies ainsi que de la logistique dont disposent les insurgés, du matériel de dernière génération utilisé pour leurs communications cryptées par satellite, ces éléments le confirment.

Aucun groupe de guérilléros ne va installer 6 camps sur un même territoire, le guérilléro ne travaille pas et ne fonctionne pas ainsi, il travaille isolé, cherche par tous les moyens à se camoufler, à passer inaperçu. Les FARC sont actuellement un groupe morcelé qui cherche à se recomposer et n'a pas d'armes nouvelles et sophistiquées, de chapiteaux spéciaux permettant de construire des camps pouvant être isolés de la chaleur pour ne pas être repérés, la nuit, grâce à l'utilisation des rayons infrarouges. Ils n'ont pas non plus de matériel de communication par satellite crypté de dernière génération.

Ce qu'on a vu hier est une première avance pilote des forces paramilitaires mercenaires de Colombie destinée à affaiblir les capacités de patrouille, de détection et de réaction (pouvoir de déploiement et de feu) des Forces Armées Bolivariennes. Tout cela fait partie du plan pilote qui a été développé en Colombie en avril de l'année dernière avec le déploiement de marins étasuniens « dans un but d'entraînement. » Et ce qui se concrétise, c'est la formation et la réédition d’une “Contra” comme celle qui a été créée au Honduras pour attaquer le Nicaragua Sandiniste depuis ce pays, dans les années 80.

Hier, un gros contingent de l'armée bolivarienne de 300 à 400 hommes a été déployé par terre, par fleuve er dans les airs, composé pour la plupart de Forces Spéciales qui ne sont pas habituellement utilisées dans des opérations anti-guérilla et tous ont été déployés sur le terrain par un hélicoptère Mi-17V5 à partir de la base aérienne de Santo Domingo Estado Táchira : des troupes Caraïbes de l'armée (la 92 ème brigade Caraïbes de l'armée, en particulier les bataillons 921 et 923, tous déployés par le 9202 escadron de cavalerie motorisée grâce à l’utilisation de blindés BTR-80A, des commandos ruraux de la Garde (la 9209 Compagnie de Francs-tireurs des détachements de commandos ruraux de la GNB 354 y 355), des commandos fluviaux Piraña de l'infanterie de marine bolivarienne (le 65ème bataillon de soutien fluvial), plus de 6 avions de chasse bombardiers d'attaque air/terre K-8W de l'Armée de l'Air Bolivarienne (groupe aérien de chasse N°12). Tout cela prouve que cela n'a pas été vu comme une simple opération anti-guérilla. On a attaqué 6 camps en commençant par un bombardement aérien à 1:30 h du matin dimanche 21/03/2021 contre environ 100 à 120 combattants ennemis (un contingent de guérilléros en territoire hostile sur lequel ils n'ont pas un contrôle total ne compte jamais autant de membres) et les résultats du combat ont été les suivants : pour les forces bolivariennes : 2 morts et 14 blessés, pour les forces insurgées étrangères, le nombre de morts n'est pas connu car le renseignement militaire se réserve ces données, blessés, 0, ce qui indique que la politique de ce combat n'était pas de récupérer des ennemis blessés. Ceci est une question de logistique, en particulier à cause de nos limitations actuelles en médicaments et en matériel médical à cause du blocus, nous ne pouvons pas employer et cdilapider des ressources limitées pour l'ennemi, plus de 32 combattants ennemis capturés (on estime que 50 combattants ennemis sont morts et 38 ont fui en territoire colombien en prenant en compte le nombre de capturés et le nombre total de combattants estimé à 120).

Cette attaque a reçu une réponse ferme. Les Etasuniens devront mieux entraîner les membres de cette opération qui a été neutralisée en moins de 12 heures.

Juan González, suivant sa pensée : C'est uen autre tentative et isl continueront à essayer, nos ennemis éternels, des tactiques comme celles-là : L'Allemagne contre la Pologne (patronnée par l'Angleterre et les Etats-Unis) pour justifier leur invasion criminelle et sanglante et plus (une guerre mondaile) comme ils l'ont fait, aussi, contre le Japon et tant d'autres pays plus récemment... Le même manuel.

Il est bien connu – de notoriété publique – que le Gouvernement colombien cherche à éliminer de façon sélective et systématique tous les anciens membres des FARC. Il serait illogique et stupide de penser que le Gouvernement colombien, ses forces armées et ses conseillers yankees disent que c'est une poursuite contre des groupes armés insurgés. Ce que nous avons, c'est une vulgaire déclaration de guerre (du yankee européen) avec ses paramilitaires, ses entreprises sous-traitantes yankees et européennes avec leurs misérables mercenaires.

On sait boen que les bandes du coqui sont des bandes de mercenaires entraînés par la Colombie avec des conseillers yénkees et associés payés par les misérables opposants vénézuéliens, ces apatrides... Pour eux, notre cher Venezuela est seulement un butin. Ce sont des groupes de profiteurs, d'opportunistes et de chapardeurs, les pillards eux-mêmes (avec l'argent volé à al République).

Contrairement à ce qu'on dit dans les manuels yankees et sionistes, le Venezuela ne se rend pas, nous sommes des entités pensantes, c'est pourquoi la réponse a été et sera ferme... je pourrais dire plus énergique et montrerait encore plus que le Venezuela n'est pas un Etat faible comme le sont, malheureusement, nos voisins au sud, à l'est, à l'ouest et les colonies européennes au nord...

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

reçu par mail

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-ce-qui-s-est-passe-sur-la-frontiere-n-est-pas-un-simple-combat.html