Venezuela : Des groupes armés colombiens neutralisés sur la frontière 

Des membres de la Force Armée Nationale Bolivarienne (FANB) ont neutralisé des groupes illégaux armés colombiens dans le secteur de La Coromoto, parroisse Rafael Urdaneta de la municipalité José Antonio Páez, état d'Apure.

Dans un communiqué, l'Armée fait savoir que lors de cet affrontement, l'un des chefs du groupe connu comme El Nando a été abattu, que 23 personnes ont été capturées, 6 camps ont été détruits et des armes, des munitions, des explosifs, un attirail de guerre, des véhicules et de la drogue ont été saisis.

Deux officiers vénézuéliens sont morts pendant l'opération : le major Edward Ramón Corobo, Segovie, place du 911ème Bataillon des Forces Spéciales lieutenant-colonel Eliezer Otaiza, et le premier lieutenant Yonathan Miguel Duarte, commandant de la deuxième compagnie du 923ème Bataillon Caraïbes Sucre.

Cette opération s'est déroulée dans e cadre de l'opération Bouclier Bolivarien 2021.

Communiqué :

La Force Armée Nationale Bolivarienne informe que, dans le cadre de l'opération Bouclier Bolivarien 2021 et en particulier de l'ordre fragmentaire Lanciers d'Apure exécuté par le commandement stratégique opérationnel avec des unités dépendant de la région stratégique de défense intégrale Los Llanos, hier, dimanche 21 mars 2021, des affrontements ont eu lieu avec des groupes illégaux armés colombiens dans le secteur de La Coromoto, parroisse Rafael Urdaneta de la municipalité José Antonio Páez, état d'Apure.

Suite à cette rencontre, l'un des chefs connu comme alias ‘El Nando’ a été neutralisé, 32 individus ont été capturés 6 camps détruits et des armes, des munitions, des explosifs, un attirail de guerre, des véhicules et de la drogue ont été saisis.

Comme on le sait, plusieurs militaires à qui on leur donne actuellement des soins médicaux ont été blessés. On annonce aussi la mort regrettable du major Edward Ramón Corobo, Segovie, place du 911ème Bataillon des Forces Spéciales lieutenant-colonel Eliezer Otaiza, et le premier lieutenant Yonathan Miguel Duarte, commandant de la deuxième compagnie du 923ème Bataillon Caraïbes Sucre. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à lea famille, aux amis et aux compagnons d'armes de ces valeureux officiers qui ont odnné leur vie au champ d'honneur en accomplissant le devoir sacré de défendre la Patrie.

Des unités militaires soutenues par des organismes de sécurité de l'Etat continuent à exécuter des opérations de protection et de poursuite dans cette zone. C'est pourquoi le Force Armée Nationale Bolivarienne réaffirme à tout le peuple vénézuélien qu'elle exécute l'ordre donné par le citoyen Nicolás Maduro Moros, Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, notre Commandant en Chef, de zéro tolérance envers ces groupes délinquants et son irrévocable engagement à continuer à combattre les délits transnationaux de para-militarisme, trafic de drogues et n'importe quel autre qui seraient destinés à être menés à bien sur notre territoire en déployant toutes ses capacités opérationnelles disponibles pour garantir la paix, la souveraineté et l'indépendance du pays.

Chávez vit!… La Patrie continue! Indépendance et Patrie Socialiste! Nous vivrons et nous vaincrons ! Indépendance ou rien ! Loyaux, toujours, traîtres, jamais ! Le Soleil du Venezuela naît dans l'Esequibo!

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

