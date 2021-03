Venezuela : Enquêter sur les responsabilités du Gouvernement colombien dans l'opération Gedeon

Caracas, 16 mars (RHC) Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a demandé aujourd’hui la réalisation d’enquêtes pour déterminer les responsabilités du gouvernement colombien dans l’opération Gédéon (3 mai 2020).

Sur son compte Twitter, le chef de la diplomatie vénézuélienne a fait référence à une information publiée sur le portail news.Canal1.com, sur le procès engagé par le parquet colombien contre quatre personnes impliquées dans le complot.

'Le Venezuela l’a dénoncé même pendant la phase de planification. Les autorités colombiennes n’ont rien fait. La prochaine phase de l’enquête devrait déterminer la protection et l’aval du gouvernement d’Ivan Duque à ces actes de violence et établir les responsabilités', a souligné Arreaza.

Selon le rapport de presse, les déserteurs vénézuéliens Rayder Russo, Juvenal Sequea et José Sequea se sont déclarés coupables d’avoir participé à l’organisation de l’incursion paramilitaire visant à perpétrer un magnicide et un coup d’État au Venezuela.

Cependant, le procès de Yacsy Álvarez est toujours en cours, qui n’a pas accepté les accusations et qui a indiqué que la Direction nationale du renseignement (DNI) colombienne était au courant des opérations.

La détenue a identifié un fonctionnaire nommé Franklin Sánchez comme l’agent de la DNI chargé de lui donner des indications pour assurer sa sécurité pendant la période d’entraînement des mercenaires dans plusieurs camps situés dans la localité de Riohacha.

De même, les déclarations d’un témoin militaire récemment divulguées ont renforcé les allégations du Venezuela concernant les liens des autorités colombiennes avec l’agression mercenaire déjouée en mai 2020.

Selon le lieutenant des forces armées colombiennes Juan Daniel Giraldo Trujillo, le Gouvernement colombien était au courant de la préparation sur son territoire d’un plan d’attaque militaire contre des cibles vénézuéliennes.

L’armée a révélé sa participation à l’arrestation d’un des déserteurs qui interviendraient le 3 mai dans l’incursion paramilitaire avortée.

Un jour avant la date prévue pour l’opération mercenaire, des éléments militaires colombiens ont arrêté Jimmy Montesinos avec plus de 30 téléphones portables et d’autres éléments de guerre et logistique. Il a signalé que ce matériel serait employé dans le plan.

Malgré les preuves, les autorités colombiennes ont déclaré alors que l’arrestation et les aveux de Montesinos, qui a été relâché, étaient illégaux.

D’après les éléments de preuve fournis par le Gouvernement vénézuélien, y compris les témoignages de mercenaires nord-américains capturés au cours des événements, l’incursion paramilitaire en Colombie a été organisée et exécutée par la société de sécurité nord-américaine Silvercorp.

