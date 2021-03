Venezuela : Il faut renforcer la coopération Sud-Sud

Caracas, 20 mars (RHC) La vice-ministre vénézuélienne des Affaires multilatérales, Daniela Rodríguez, a appelé au renforcement de la coopération Sud-Sud.

S’exprimant par visioconférence lors de la 10e réunion du Comité de coopération Sud-Sud, dans le cadre du Forum des pays d'Amérique Latine et des Caraïbes sur le développement durable, elle a souligné que «pour le Venezuela, la coopération Sud-Sud se fonde sur le renforcement des relations directes et horizontales entre nos nations, la promotion de la coopération volontaire et un objectif clair de soutien solidaire pour faire face aux problèmes communs».

Elle a indiqué que «le Venezuela attache toujours une importance particulière à la coopération Sud-Sud», et elle a assuré que la nation bolivarienne continuera à promouvoir l'échange de pratiques et d'expériences de la coopération Sud-Sud, en renforçant la vision régionale pour promouvoir les capacités nationales des pays membres.

«Le COVID-19 ne fait que rendre visibles les problèmes des modèles économiques injustes et les déficiences en matière de protection sociale», a d’autre part signalé la vice-ministre des Affaires multilatérales.

Elle a également remis en cause le blocus et les sanctions contre les pays du monde, «L'imposition de mesures coercitives unilatérales illégales sape les efforts nationaux et régionaux pour faire face à cette crise humanitaire sans précédent en privant des millions de personnes de l'accès aux médicaments et aux traitements, à la nourriture, au carburant et à d'autres ressources» a-t-elle souligné.

