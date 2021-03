Venezuela : La situation est redevenue normale à Apure

Le gouverneur de l'état d'Apure, Ramón Carrizalez, a confirmé samedi que la situation est redevenue normale surla frontière avec la Colombie après l'expulsion de groupes illégaux de ce pays par la Force Armée Nationale Bolivarienne.

« La Force Armée Nationale Bolivarienne est faite pour protéger notre peuple et notre souveraineté (...) bien qu'une campagne ait été entreprise de Colombie pour dire à nos gens qu'ici, on viole les droits de l'homme, ils savent qu'ici, il y a la FANB qui les protège. »

Il a souligné que l'expulsion de ces groupes armés illégaux en provenance de Colombie ont été neutralisés par la Force Armée : « Nous affrontons un groupe de narco-terroristes financé, équipé et dirigé par le Gouvernement colombien. »

Carrizalez a fait ces déclarations après que des membres de la FANB aient affronté dans l'état d'Apure des groupes armés illégaux colombiens qui ont mis en danger la paix, la souveraineté et la sécurité du Venezuela.

Lors d’une conférence de presse, le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, a affirmé que lors de ces affrontements, 6 militaires sont morts et des armes, des grenades, des munitions, des explosifs, des uniformes, des véhicules, des paquets de drogues et du matériel technologique contenant des informations relatives aux activités de ce groupe illégal colombien ont été saisis.

Après la récupération de l'état, des membres de la Marine vénézuélienne ont confirmé que plus de 600 ressortissants vénézuéliens sont revenus de Colombie dans le pays où on leur a donné des soins dans le cadre des protocoles de biosécurité de la pandémie de coronavirus.

Rejet de la manipulation médiatique

Le ministre Padrino López a condamné fermement la manipulation des médias colombiens concernant l'affrontement entre la FANB et groupes illégaux colombiens : « Nous condamnons catégoriquement les manipulations médiatiques du Gouvernement colombien qui prétend nous mettre sur le dos son incapacité à résoudre ses propres problèmes. »

Il a dénoncé le fait que le Gouvernement colombien sait où opèrent les groupes délictueux mais ne fait aucune action ferme : « Le Gouvernement de la Colombie s'est prêté à transformer notre territoire en camp paramilitaire. Ils sont devenus une super base militaire où opèrent des troupes nord-américaines. »

« Nous réaffirmons que nous sommes prêts à expulser du territoire national tout groupe en marge de la loi et nous exprimons notre solidarité inconditionnelle au peuple vénézuélien et notre engagement irréductible à veiller sur sa paix, sur sa liberté, sur sa souveraineté et sur son indépendance. »

Cette violence qui affecte nos états limitrophes avec la Colombie est le résultat de l'abandon total de ses frontières pendant des décennies par les autorités du pays qui vit un conflit armé dont l'origine se trouve dans les inégalités sociales , les injustices et l'exercice aveugle du pouvoir par une oligarchie rance soumise aux orientations politiques de l'Empire.

traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://www.telesurtv.net/news/venezuela-gobernador-normalidad-apure-expulsion-grupos-colombianos-20210327-0019.html

URL de cet article :

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-la-situation-est-redevenue-normale-a-apure.html