Venezuela : La Suède soutient Juan Guaidó 

Caracas, 12 mars (RHC)-Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, depuis son compte Twitter, a rejeté la position de son homologue de la Suède, Ann Linde, qui soutient des plans de coup d’État contre le Venezuela.

"Madame la Ministre, il est regrettable que la démocratie suédoise soutienne des plans et des personnages créés par Washington pour détruire la démocratie vénézuélienne et répète littéralement le scénario de Donald Trump", a précisé le politicien vénézuélien, se référant aux communications récentes entre la haute fonctionnaire suédoise et l’opposant vénézuélien, Juan Guaidó.

"La Suède ne se caractérisait pas par son soutien au putschisme, ni par sa violation de la Charte des Nations Unies", a rappelé dans son message le ministre des Affaires étrangères, Jorge Arreaza.

Dans un autre message de Jorge Arreaza sur son compte officiel à propos de l’ingérence des États-Unis, il a déclaré que "L’opposition extrémiste et ses chefs du Nord (des deux côtés de l’Atlantique) ont torpillé tous les processus de dialogue au Venezuela au cours des dernières années, pour ensuite responsabiliser le gouvernement bolivarien. Ils ont voulu renverser, pas dialoguer", a insisté le ministre vénézuélien.

La ministre des Affaires étrangères suédoise, Ann Linde, a annoncé sur son compte Twitter officiel qu’elle avait eu des discussions avec Juan Guaidó, à qui elle a transmis son soutien, ainsi qu’avec des organisations d’extrême droite vénézuéliennes.

Source Telesur

Édité par Reynaldo Henquen

https://www.radiohc.cu/fr/noticias/internacionales/250458-le-ministre-venezuelien-des-affaires-etrangeres-denonce-la-position-dingerence-de-la-suede