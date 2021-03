Venezuela : Le Parlement condamne l’agression des paramilitaires colombiens

Caracas, 26 mars (RHC) L’Assemblée Nationale (Parlement) du Venezuela a dénoncé aujourd’hui l’agression perpétrée par des paramilitaires colombiens contre des cibles civiles dans la localité de La Victoria, dans l’état d’Apure.

Dans un communiqué, l’organe législatif a qualifié d’atteinte à la souveraineté et à la paix du pays le comportement des irréguliers en provenance de Colombie, résultat des 70 années de conflit armé interne (...)'.

En donnant lecture du document, le Président du Parlement Jorge Rodriguez a affirmé que le phénomène des groupes armés, qui se livrent à des activités illégales et sont liés aux mafias du trafic de stupéfiants, est étranger au Venezuela et que le Gouvernement colombien l’exporte de manière irresponsable.

Les institutions démocratiques vénézuéliennes ne permettront pas la présence de groupes colombiens criminels sur notre sol, a souligné le président de l’Assemblée nationale, qui a rappelé les contributions de l’État bolivarien en tant que médiateur dans les accords de paix du pays voisin.

À cet égard, il a indiqué que l’administration d’Ivan Duque a abandonné la voie de la paix et a laissé les frontières à des organisations criminelles qui en ont fait le théâtre d’opérations pour des agressions soutenues contre le pays voisin.

Le pouvoir législatif a également exprimé son soutien au président Nicolás Maduro et au haut commandement des Forces armées nationales bolivariennes (FANB) dans l’exécution des actions visant à préserver la souveraineté et l’intégrité territoriale, en interdisant les opérations de groupes irréguliers.

Le Parlement a également rejeté les récentes déclarations du ministère colombien des Affaires Étrangères et du Commandement Sud des États-Unis, qui prétendent accuser le Venezuela et cherchent à se soustraire à leur responsabilité en consentant à des activités illégales à la frontière.

Le Ministère de la défense a signalé au début de la semaine l’arrestation de 32 paramilitaires colombiens dans l’État d’Apure, où des unités rattachées à la Région stratégique de défense intégrale de Los Llanos. Les forces vénézuéliennes ont eu des affrontements avec des commandos irréguliers venant du territoire voisin.

Au cours des opérations, les soldats de la FANB ont neutralisé l’un des chefs des irréguliers, identifié sous le nom de Nando; ils ont détruit six camps et confisqué des armes, des munitions, des explosifs, du matériel de guerre, des véhicules et des drogues.

Le haut commandement militaire a déploré la mort dans ces affrontements du major Edward Corobo et du premier lieutenant Yonathan Miguel Duarte.

