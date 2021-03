Venezuela : Le retour à la Patrie:un exemple de migration de retour

Le Venezuela, historiquement un pays d’accueil de migrants auxquels il accorde un traitement égalitaire, a enregistré ces dernières années une

migration vers l’extérieur, un phénomène dérivé de la guerre multifactorielle qui affecte l’économie et les conditions de vie de la population. Face à cette réalité,le gouvernement vénézuélien développe des politiques d’aide aux migrants et dispose d’un modèle exemplaire de migration de retour : le plan de Retour à la Patrie (Vuelta a la Patria), conçu par le président Nicolás Maduro, qui établit des ponts aériens et terrestres pour le retour volontaire des migrants qui n’ont pas de moyens de rentrer chez eux, et intègre les rapa- triés dans les plans sociaux du pays,les plus éten- dus du continent.

Ces derniers jours, des centaines de Vénézuéliens sont rentrés par avion du Chili et du Pérou grâce à ce Plan, pour un total de près de 30 m ille depuis sa création, démontrant l’effort d’un pays blo- qué pour faciliter le retour de ses compatriotes, même en pandémie.

Eléments-clés:

Pourquoi reviennent-ils?

-Ils invoquent des problèmes économiques et l’impossibilité de trouver un travail décent dans les pays où ils ont migré.

-Ils soulignent le harcèlement constant dans le pays d’accueil,dénonçant la xénophobie,l’exploitation,la maltraitance social et au travail.

- Ils expriment avoir des graves problèmes de santé.

source :direction des relAtions consulAires.mPPre