Venezuela : Maduro parle avec Michelle Bachelet 

Caracas, 4 mars (RHC) Le Président du Venezuela, Nicolás Maduro, a eu une rencontre par vidéoconférence avec le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Michelle Bachelet, au cours de laquelle ils ont abordé les relations de coopération.

Lors de la réunion, le dirigeant vénézuélien a exposé à la fonctionnaire l’impact négatif des mesures coercitives unilatérales mises en œuvre contre le pays par le Gouvernement des États-Unis, a rapporté le ministre des Affaires Étrangères Jorge Arreaza.

De même, le chef de l’État a partagé la stratégie du Gouvernement bolivarien face à la pandémie de la Covid-19 et a discuté des progrès réalisés dans les liens de coopération avec ce bureau des Nations Unies.

Prenant la parole récemment lors de la 46e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le président du Venezuela a souligné la nécessité de promouvoir le multilatéralisme pour faire face aux défis engendrés par la situation pandémique mondiale.

Il a également réitéré sa dénonciation des 'actions de pression démesurée et de persécution' contre la nation sud-américaine, par l’imposition de plus de 450 mesures coercitives unilatérales et illégales qui ont causé un grave préjudice à l’État et à la société vénézuélienne.

En septembre 2020, le Gouvernement vénézuélien a renouvelé le Mémorandum d’accord avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme en vue de renforcer les liens de coopération et d’assistance technique dans ce domaine.

