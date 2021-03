Venezuela : Pétrole contre vaccins

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a approuvé l'échange de pétrole contre des vaccins contre le coronavirus pour payer ceux-ci face au blocus et au vol des actifs de la République par le Gouvernement étasunien. « J'ai approuvé la seconde façon aujourd'hui : c'est d'échanger du pétrole contre des vaccins. Le Venezuela a les pétroliers, les clients pour nous acheter le pétrole et il consacrerait une partie de sa production pour garantir tous les vaccins dont le Venezuela a besoin. Pétrole contre vaccins ! Nous sommes prêts et préparés ! » a-t-il déclaré dimanche lors d'une réunion avec la commission présidentielle pour la prévention, les soins et le contrôle de la maladie qui a eu lieu à Caracas.

Il a affirmé que le Gouvernement travaille sur les 2 façons : la plainte légale, politique et diplomatique pour que les ressources volées par les États-Unis et les banques européennes soient libérées pour être utilisées pour payer les vaccins au système COVAX et l'échange de pétrole contre des vaccins pour garantir le paiement de 100% des doses nécessaires.

« Le Venezuela a les moyens depayer les vaccins, » a souligné le Président et il a confirmé que 100% des du peuple vénézuélien sera immunisé : « Nous ne demandons l’aumône à personne. Le Venezuela ne s’agenouille devant personne au monde ! Nous avons la dignité et les ressources ! » a déclaré Maduro e til a ajouté : « Si le Gouvernement des Etats-Unis ne libère pas les ressources qu'il a volées pour payer les vaccins à COVAX, le Venezuela a les moyens de les garantir. »

Et il a affirmé que des lettres signées par tous les secteurs politiques et idéologiques du pays ont été envoyées « pour que l'Organisation Panaméricaine de la Santé reçoive l'argent qui est sur les comptes volés au Venezuela et que les vaccins du mécanisme COVAX arrivent. »

Dans les prochains jours, on commencera à immuniser les vieux et les personnes vulnérables ou quoi ont d'autres maladies ou facteurs de risque, a annoncé Maduro et il a précisé que le pays recevra prochainement de nouveaux chargmeents de doses de vaccins.

COVAX garantira 20% des doses nécessaires

Le Fonds d'Accès Mondial aux Vaccins contre le COVID-19 (COVAX) ne garantira que 20% des doses dont a besoin le Venezuela, a affirmé le Président et il a précisé que le pays pourra payer les 2 400 000 vaccins qu'offre ce mécanisme avec le plan pétrole contre vaccins si nécessaire.

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Source en espagnol :

https://albaciudad.org/2021/03/presidente-maduro-propone-petroleo-por-vacunas-para-pagar-100-de-las-dosis-contra-la-covid-19-en-venezuela/

URL de cet article:

http://bolivarinfos.over-blog.com/2021/03/venezuela-petrole-contre-vaccins.html