Venezuela : Que s'est-il passé à Apure?

L'action perpétrée par des groupes illégaux colombiens dans la zone frontalière de l'état d'Apure qui a coûté la vie à 2 officiers de la Force Armée Nationale Bolivarienne est une autre des modalités de l'attaque contre le Venezuela qui s'ajoute à l'incessant siège diplomatique, à la création permanente de fake news et au vol des actifs et des entreprises à l'étranger. Dans son émission « Desde donde sea, » Miguel Ángel Pérez Pirela a mis en évidence les relatiosn entre les divers faits qui se sont déroulées pendant ces dernières heures et qui ont comme dénominateur commun la guerre déchaînée contre la République Bolivarienne du Venezuela.

Parmi ces événements, il a souligné l'attaque contre la FANB,le bilan qu'a fait la vice-présidente Delcy Rodríguez des vols du patrimoine public commis par l'ex-député Juan Guaidó, la panne du Groupe de Lima, un subterfuge diplomatique créé pour détruire la Révolution Bolivarienne. Il a commencé son analyse par le récit le récit de ce qui s'est passé sur la frontière, l'agression armée, un fait qu'il a qualifié « d'action paramilitaire. » « Les paramilitaires sont non seulement des groupes armés de droite mais aussi toute une armée illégale, tout un groupe en armes, hors du monopole légitime de la violence, comme dirait Max Weber.

Dans ce cas, la FANB a confirmé que l'opération dans l'état d'Apure qui a eu lieu le 21 mars a fait 2 morts parmi les militaires vénézuéliens et 32 délinquants ont été arrêtés, » dit-il. J'ai lu des extraits du communiqué officiel dans lequel on indique : « La Force Armée Nationale Bolivarienne informe que, dans le cadre de l'opération Bouclier Bolivarien 2021 et en particulier de l'ordre fragmentaire Lanciers d'Apure exécuté par le commandement stratégique opérationnel avec des unités dépendant de la région stratégique de défense intégrale Los Llanos, hier, dimanche 21 mars 2021, des affrontements ont eu lieu avec des groupes illégaux armés colombiens dans le secteur de La Coromoto, paroisse Rafael Urdaneta de la municipalité José Antonio Páez, état d'Apure.

Suite à cette rencontre, l'un des chefs connu comme alias ‘El Nando’ a été neutralisé, 32 individus ont été capturés 6 camps détruits et des armes, des munitions, des explosifs, un attirail de guerre, des véhicules et de la drogue ont été saisis. »

Pérez Pirela note que cette sorte d'événements prouve que le Gouvernement colombien laisse sa frontière livrée à elle-même, aux mains de toutes sortes de groupes illégaux. Ce qui s'est passé détruit la th!se disant que le Venezuela protège des groupes de guérilléros colombiens. « en fin de compte, c'est nous qui payons les pots cassés mais dans les médias internationaux, c'est la Colombie qui exige qu'on trouve une solution à la situation du Venezuela. »

Dans cet affrontement, le major Edward Ramón Corobo Segovia et le premier lieutenant Yonathan Miguel Duarte sont morts et plusieurs autres militaires otn été blessés. Le modérateur de l'émission a envoyé sa plus sincère accolade aux familles de ces officiers qui ont été élevé à titre posthume aux grades de lieutenant colonel et de capitaine respectivment. Il a poursuivi avec la déclaration du ministère de la Défense dans laquelle il est dit que « l'ordre de zéro tolérance envers cette sorte de groupes délinquants donné par le citoyen Nicolás Maduro Moros, Président Constitutionnel de la République Bolivarienne du Venezuela, notre Commandant en Chef, et l'irrévocable engagement de continuer à combattre les délits transnationaux du para-militarisme, du trafic de drogues et tout autre délit qu'ils prétendraient mener à bien sur notre territoire seront accomplis en déployant toutes les capacités opérationnelles disponibles pour garantir la paix, la souveraineté et l'indépendance nationale. »

Pérez Pirela répète que « nous avons dénoncé pendant des années ce qui est évident : la présence de groupes armés colombiens au Venezuela qui commettent illégalement des méfaits. Nous avons parlé de cela dans 2 livres, l'un sur l'affaire Daktari, intitulé « L'invasion paramilitaire » et l'autre intitulé « La question colombo-vénézuélienne. » Dans les 2, nous disions qu'il s'agissait de colombianiser le Venezuela, d'exporter la guerre colombienne au Venezuela grâce à ces groupes en armes.

Et nous signalons le négationnisme de la Colombie face à cette dure réalité comme un facteur aggravant. Il a souligné les mots du ministre de la Défense Vladímir Padrino López, qui a déclaré: « Aucun groupe armé, quelle que soit son idéologiepolitique, sa nature ou son origine, ne poura seposer sur notre terre sacrée pour exécuter des délits. »

