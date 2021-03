Venezuela : Tentative d’enlèvement de Diosdado Cabello 

Caracas, 5 mars (RHC) Le dirigeant vénézuélien Diosdado Cabello a annoncé l’arrestation de neuf personnes qui prévoyaient de l’enlever et de le livrer aux États-Unis.

"La vérité est qu’il y a neuf personnes détenues par les organismes de sécurité de l’Etat, après des croisements d’appels et l’information donnée par quelqu’un, selon lesquelles ces personnes préparaient (...) la possibilité de m’enlever, de me faire prisonnier" a déclaré le premier vice-président du Parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) dans son programme hebdomadaire, Con el Mazo Dando.

Cabello n’a pas donné des détails sur ceux qui ont été arrêtés, cependant, , il a défié n’importe quelle personne voulant l’enlever d’essayer de le faire.

Ses propos ont été en réaction à un tweet de la journaliste Carla Angola, qui a affirmé qu’on a essayé d’enlever Diosdado (Cabello) pour le remettre aux États-Unis et certains experts pensent que ce n’est pas si compliqué".

Le 26 mars 2020, les États-Unis ont porté plainte contre le président vénézuélien Nicolas Maduro et 14 autres hauts responsables pour des liens présumés avec le trafic de drogue et le blanchiment d’argent, sans présenter de preuves à l’appui.

Les autorités nord-américaines ont offert une récompense allant jusqu’à 15 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation de Maduro, 10 millions de dollars pour celle de Cabello et 10 autres millions de dollars pour mener aux arrestations du ministre du Pétrole, Tareck El Aissami.

Washington et ses alliés ont fait de nombreuses tentatives pour renverser le gouvernement Maduro, y compris une incursion terroriste au Venezuela, dans le but d’enlever le président et de l’emmener aux États-Unis, qui a échoué grâce à l’intervention des forces armées nationales bolivariennes

