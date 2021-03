Venezuela : Toute action de la part d'un groupe armé obtiendra une réponse ferme 

Communiqué

La République Bolivarienne du Venezuela rejette catégoriquement les déclarations de la chancellerie colombienne d'aujourd'hui exprimant sa soi-disant préoccupation pour les récentes opérations de la Force Armée Nationale Bolivarienne dans l'état d'Apure destinées à défendre sa souveraineté nationale dans lesquelles malheureusement 2 Vénézuéliens sont morts.

L’abandon des frontières par l'Etat colombien. qui donne un consentement plus que tacite aux actions des divers groupes criminels qui opèrent dans cette zone est un fait avéré. Le Gouvernement d'Iván Duque, avec le soutien du Commandement Sud des Etats-Unis et de son groupe d'élite de 7 000 membres récemment créé, a installé un corridor d'activités illégales comme le trafic d'êtres humains, l'exploitation illégales des minerais et le trafic de drogues destinées à financer ces groupes armés contre le Venezuela.

Les opérations militaires que la FANB a réalisées contre des camps illégaux de groupes armés colombiens ont été menées à bien dans des zones rurales et ont été destinées à protéger la population civile dfes effets néfastes des activités illégales et de la violence systématique de ces groupes illégaux. Ces opérations ont le soutien du peuple vénézuélien qui condamne les différentes formes de violence qui découlent de plus de 70 ans de guerre en Colombie et reconnaît la prudence avec laquelle le commandement militaire mène à bien ces opérations en garantissant les droits de l'homme et surtout la vie de la population.

Les faits survenus dans les environs du village de La Victoria prouvent que ces groupes armés colombiens agissent contre la population civile en portant atteinte aux locaux du service électrice, de l'autorité fiscale et de la compagnie pétrolière d'Etat en utilisant, de plus, des méthodes terroristes comme la dispersion de mines anti-personnelles pour la destruction desquelles le Venezuela demandera le soutien de spécialistes des Nations Unies.

Se voyant vaincus, ces groupes armés ont utilisé la population comme bouclier humain pour fuir en Colombie où ils ne son tpas poursuivis puisqu'ils sont tolérés et protégés par les autorités du pays.

En réaffirmant son soutien absolu à sa Force Armée Nationale Bolivarienne et aux autorités civiles de la région, la République Bolivarienne du Venezuela garantira efficacement la paix sur le territoire national du Venezuela que ce soit de façon conventionnelle ou secrète. Toute action de lapart d'une organisation armée, qu'elle soit légale ou illégale, obtiendra une réaction ferme.

Caracas, 24 mars 2021

