Amérique Latine : Cuba offre sa collaboration à Saint-Vincent et les Grenadines

Le ministre des Affaires Etrangères de Cuba Bruno Rodríguez a offert vendredi au premier ministre de Saint-Vincent et les Grenadines Ralph Gonsalves, la collaboration de son pays face à l'éruption du volcan La Soufrière.

Sur son compte Twitter, le chancelier a indiqué que lors d'une conversation téléphonique avec celui-ci, il a confirmé la volonté de Cuba de soutenir ce pays des Caraïbes dans cette situation d'urgence dans la mesure de ses moyens et il a exprimé sa solidarité& envers ce pays.

Dans un autre message, il a ajouté que Cuba a travaillé conjointement avec les autorités de Saint-Vincent et les Grenadines à l'évacuation précoce et opportune des collaborateurs cubains sur place et qu'il se tient au courant de la situation.

Selon l'ambassade de Cuba à Saint-Vincent et les Grenadines, « depuis jeudi soir, les collaborateurs cubains qui se trouvaient dans des zones proches du volcan ont été évacués. Ils vont bien et sont prêts à aider le peuple frère de Saint-Vincent et les Grenadines. »

Le volcan La Soufrière a commencé vendredi une éruption avec des explosions suite à une activité sismique de 4 mois, selon le Gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines.

Ce phénomène s'est produit à 08:41, heure locale et selon le Centre de Recherches Sismiques de l'Université des Indes Occidentales, la puissance de l'explosion a provoqué des éclairs, élevé une colonne de cendres de 10 kilomètres de haut qui a pu être vue par les satellites.

La veille avaient commencé les évacuations des populations proches. Elles ont été transférées dans des centres et des hôtels des îles voisines de la Dominique, de la Grenade et d'Antigua.

L'Equipe Technique d'Urgence de l'ONU pour les Barbades et les pays des Caraïbes Orientales s'est réunie vendredi pour envisager la riposte à ces événement.

Selon le porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies Farhan Haq, la préparation et la place des articles de secours dont peuvent avoir besoin les communautés proches du volcan ont été discutées lors de cette réunion.

Le Programme Mondial pour les Aliments a contacté le Gouvernement de Saint-Vincent et les Grenadines pour évaluer les besoins en matériel et coordonner les points de distribution éventuels tandis que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance a placé des ressources d'avance et est prêt à continuer à apporter son soutien.

La Soufrière a commencé à montrer des signes d'acitivté en décembre dernier et sa dernière éruption date de 1979.

