Amérique Latine : Des fonctionnaires étasuniens en visite officielle 

La Maison Blanche a fait savoir samedi par un communiqué sur son site officiel que le directeur principal pour l'hémisphère occidental, Juan González, et la sous-secrétaire par intérim du Département d'Etat des Etats-Unis pour les affaires de l'hémisphère occidental Julie Chung réaliseront une visite officielle en Colombie, en Argentine et en Uruguay du 11 au 15 avril.

A Bogotá, ils discuteront du rétablissement de l'économie, de la sécurité et du développement rural, de la crise des migrants vénézuéliens et de l'importance de la Colombie dans la région en matière de climat, précise la note de presse.

Pour sa part, le Gouvernement étasunien a déclaré qu'en Argentine et en Uruguay, « ils débattront des priorités régionales, y compris du traitement des défis provoqués par la crise climatique et la pandémie de COVID-19 et des menaces envers la démocratie, les droits de l'homme et la sécurité la sécurité dans notre hémisphère et dans le monde entier. »

Le Parti Communiste d' Uruguay (PCU) a répudié la visite du chef du Commandement Sud des Etats-Unis, l'amiral Craig S. Faller, mardi dernier en insistant sur la fait que Washington cherche à assurer « son hégémonie sur notre région. »

Le comité Exécutif National du parti a déclaré que « la réponse de l'impérialisme nord-américain à la mobilisation sociale dans la région sera la même que toujours : soutien aux secteurs les plus conservateurs, répression du mouvement populaire et isolement des pays « ennemis » des Etats-Unis. Ils soutiendront même le fascisme s'il le faut comme ils l'ont déjà fait. »

