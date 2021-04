Amérique Latine : L'ONU demande une suspension de la dette de 14 pays d'Amérique Latine

Le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a recommandé de mettre en place des mécanismes destinés à alléger la dette souveraine aggravée par la pandémie des pays à faibles revenus dont 14 pays d'Amérique Latine et des Caraïbes.

Dans son rapport « Vulnérabilité de la dette souveraine dans les économies en développement, » le PNUD analyse la vulnérabilité de la dette de 120 pays à faibles et moyens revenus pour identifier ceux qui courent le plus de risques.

Il a ainsi classé 72 pays comme « vulnérables » dont la dette restera élevée probablement pendant des années, ce qui empêchera les Gouvernements de faire des investissements décisifs pour la population et combattre le changement climatique.

Les pays d'Amérique Latine et des Caraïbes concernés sont : Le Salvador, le Honduras, le Costa Rica, le Venezuela, l'Equateur, la Bolivie, Belize, le Nicaragua, l'Argentine, la Grenade, la Jamaïque, Haïti et Saint-Vincent et les Grenadines.

« Cette année, ls doivent environ 1,1 billion de $ pour le service de la dette. Il suffirait de 2,5 % de cette somme pour vacciner 2 000 000 000 de personnes grâce au mécanisme COVAX [Mécanisme d'Accès Mondial aux Vaccins contre le COVID-19], » a affirmé l’administrateur du PNUD, Achim Steiner.

Le rapport signale que l'initiative de suspension du service de la dette (DSSI) qui permet d'interrompre le paiement de la dette des pays les plus vulnérables adoptée par les puissances du G20 est « nécessaire mais insuffisante. »

Il rappelle aussi que le Fonds Monétaire International (FMI) cherche à augmenter ses réserves et sa capacité de crédit de 650 000 000 000 de $ avec une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux. Sur ce montant, 224 000 000 000 seront destinés à despays à faible ou moyen revenus.

